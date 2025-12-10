Netflix: cuál es el gran personaje de Stranger Things que volvería en la quinta temporada

En medio de la fiebre por la quinta temporada de Stranger Things, una filtración explosiva desde el set aviva las esperanzas sobre el regreso de un personaje crucial.

El universo de Stranger Things no deja de generar teorías, especialmente ahora que los fanáticos esperan con ansiedad el volumen dos de la quinta y última temporada en Netflix. La última bomba noticiosa proviene directamente del set de filmación en Atlanta, donde un detalle filtrado sugiere el regreso de un personaje que se convirtió en una leyenda de culto desde la primera temporada: Barb.

La vuelta de Stranger Things Según un informe exclusivo de la revista TIME, un visitante del set se encontró con una escena macabra en el Mundo del Revés, la dimensión alternativa y oscura de Hawkins. El hallazgo fue nada menos que la prótesis del cuerpo de Barbara Holland.

stranger things Barbara Holland es el personaje que volvería a la serie. Netflix La persona que tropezó con esta macabra escena describió los detalles con precisión: “Estoy explorando un túnel en el set en Atlanta cuando casi tropiezo con el cuerpo de Barb”. El cuerpo, que estaba "cubierto de enredaderas negras como la tinta hechas en parte con fideos de piscina pintados con aerosol", presentaba "los labios del muñeco morados y ligeramente abiertos, con un corte sangrante gigante en el cuello".

logo stranger things Se trata de la última temporada de la serie. Archivo MDZ El personaje de Barb, mejor amiga de Nancy Wheeler que fue víctima del Demogorgon, se convirtió en un símbolo de la "justicia tardía" de los fans. Los creadores de la ficción, Matt y Ross Duffer, recordaron la presión que sufrieron desde el gigante del streaming por la importancia de este personaje: “Mientras entregábamos los guiones de la primera temporada, la única respuesta que recibíamos constantemente [de Netflix] era: ‘¿Qué hay de Barb? ¿Alguien está pensando en Barb?’”.