Lollapalooza 2026: se confirmaron los sideshows y en uno de ellos cantará un actor de Stranger Things

El Lollapalooza Argentina 2026 calienta motores para su 11° edición y confirmó la lista de artistas que formarán parte de los clásicos sideshows.

Se conocieron los sideshows que serán parte del Lollapalooza Argentina 2026. / Archivo MDZ

La música indie y el pop alternativo tienen una cita ineludible en marzo. Con la 11° edición del Lollapalooza Argentina 2026 a la vuelta de la esquina (el 13, 14 y 15 de marzo), la organización del mega festival reveló los nombres de los artistas que protagonizarán los ya tradicionales sideshows.

Lollapalooza 2026 Lineup completo del Lollapalooza 2026. Archivo MDZ Estos espectáculos extraoficiales son la oportunidad perfecta para que los fanáticos disfruten de algunos de los talentos más buscados del line-up en un formato mucho más cercano y exclusivo.

La lista de confirmados incluye a seis nombres potentes de la escena internacional: DJO, Ruel, Blood Orange, Royel Otis, TV Girl y Men I Trust.

side shows lollapalooza DJO, Ruel, Blood Orange, Royel Otis, TV Girl y Men I Trust fueron confirmados. Archivo MDZ El nombre que inmediatamente captó la atención de la audiencia es DJO, el proyecto musical del actor Joe Keery. Conocido globalmente por interpretar a Steve Harrington en la serie éxito de Netflix, Stranger Things, Keery cambia el streaming por el escenario. DJO tendrá su presentación el 11 de marzo en el Teatro Vorterix, prometiendo una noche electrizante.

Agenda Intima: fechas y sedes confirmadas Los sideshows ofrecen una alternativa fascinante a la masividad del festival principal, llevándose a cabo en establecimientos más pequeños y céntricos, como el Teatro Vorterix y Niceto Club. Las entradas ya están a la venta en All Access.