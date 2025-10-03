Tyler, Lorde y Sabrina Carpenter: el line up día por día del Lollapalooza Argentina 2026

La espera terminó para miles de fanáticos de la música : la organización del Lollapalooza Argentina 2026 finalmente reveló la grilla completa con los artistas que tocarán día por día. Tras generar una gran expectativa con el anuncio de los nombres principales, el festival dio el último dato que faltaba para que el público pudiera armar su cronograma.

La cita ineludible se estableció para el fin de semana del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Con nombres de talla internacional como Tyler, the creator, Lorde, Sabrina Carpenter, Deftones y Chappell Roan, esta nueva edición se posicionó nuevamente como uno de los eventos más esperados del año. El precio de las entradas por fecha se fijó en $165 mil más recargos.

La primera jornada, el viernes 13 de marzo, tendrá a Tyler, The Creator y a Lorde como protagonistas estelares. La artista regresa al escenario local con Virgin para deleitar a sus seguidores. Además, ese día se presentarán figuras de la electrónica como Peggy Gou, y del pop como DJO y Danny Ocean. La jornada se completará con una amplia variedad de géneros, desde el folk al rap y el house, con artistas como Zell, Militantes del Clímax, Victoria Whynot y Jero Jones.

El sábado 14 de marzo promete ser uno de los días más vibrantes, marcando el esperado debut en Argentina de Chappell Roan, una de las figuras más celebradas del pop actual. El lineup de la fecha también incluyó al pionero de la electrónica Skrillex y las baladas emotivas de Lewis Capaldi. La escena argentina dirá presente con la actuación de Paulo Londra, en plena consolidación internacional, la extravagante Six Sex y un recital de la aclamada Soledad Pastorutti. El pop internacional sumará a Addison Rae, Marina, Aitana y TV Girl.

grilla dia lollapalooza La grilla por día del Lollapalooza. @lollapaloozaar

El cierre del festival, el domingo 15 de marzo, estará a cargo de Sabrina Carpenter. La cantante tendrá su segunda actuación en suelo argentino, luego de haber sido telonera de Taylor Swift en el The Eras Tour, asegurando una verdadera velada pop. Por otro lado, los fans del rock tendrán su fiesta con Deftones, que llegarán con su nuevo álbum Private Music, e Interpol, que celebrará los 20 años de su disco Antics. El toque nacional lo darán los clásicos Ratones Paranoicos y Massacre, mientras que el rap sumará a Doechii y la argentina Saramalacara.

sabrina carpenter gira Sabrina Carpenter regresa para el cierre. Archivo MDZ

El Lollapalooza Argentina 2026 se perfiló una vez más como un evento imperdible que combinó grandes headliners internacionales con figuras consagradas y en ascenso de la escena local, garantizando tres días de intensa música y experiencias en el Hipódromo de San Isidro.