Netflix confirmó el reboot de un clásico de Mark Ruffalo que protagonizará Logan Lerman y hay polémica ¿es necesario?

Emily Bader y Logan Lerman es la nueva pareja confirmada para el ambicioso proyecto de Netflix que no todo el mundo recibió de la mejor manera.

Lo nuevo de Netflix ha sido criticado en las redes. / Archivo MDZ

A dos décadas del estreno que marcó a toda una generación, Netflix confirmó que el reboot de la icónica comedia romántica de 2004: Si tuviera 30. Con el objetivo de revivir el fenómeno de la joven Jenna Rink, la producción busca capturar la esencia de aquel éxito que recaudó 96 millones de dólares en la taquilla global.

si tuviera 30 (1) Mark Ruffalo y Jennifer Garner son los protagonistas de la película original. Película Si tuviera 30 Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo un hermético bajo llave, la expectativa es total por ver cómo se adaptará la premisa al contexto de la generación Z y las redes sociales. La gran pregunta en torno a este ambicioso proyecto de la N roja es ¿realmente era necesario?

El "Dream Team" detrás de cámaras con Jennifer Garner La implicación de Jennifer Garner en este renacimiento es absoluta, demostrando que su vínculo con la historia trasciende los años. La actriz no solo supervisa este reboot, sino que su compromiso con la franquicia la llevó a participar en otras adaptaciones, como la reciente versión de teatro musical en Manchester.

si tuviera 30 (2) A 20 años del estreno original, la estética de Jenna Rink sigue siendo tendencia en la moda actual. Película Si tuviera 30 Para asegurar un libreto a la altura, el guion original contará con el trabajo de Hannah Marks, sumado a las revisiones de Flora Greeson, mientras que la estructura de producción estará en manos de Joe Roth y Jeff Kirschenbaum para RK Films.

Para el nuevo elenco, la elección de Emily Bader y Logan Lerman es una jugada maestra para unir a los nostálgicos con el público centennial. Bader llega como una de las grandes promesas de la plataforma tras su paso por The 99’ers, mientras que Lerman aporta una trayectoria sólida con éxitos como Percy Jackson y su reciente aparición en Only Murders in the Building.