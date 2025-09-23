El campeón y la joven fueron padres de una niña y todo es felicidad. La noticia trascendió en redes y en diversos medios nacionales e ingleses.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres por primera vez: la pareja recibió a su hija, según informó el periodista Guido Záffora en el programa Las mañanas con Andino (TV Pública); la primicia fue confirmada por la familia, indicaron los programas que difundieron la noticia.

La bebé nació en Inglaterra y el nacimiento se produjo unos días antes de la fecha prevista: el parto estaba calendarizado para el 26 de septiembre, pero finalmente se adelantó. Horas antes de que trascendiera la noticia, Mac Allister había avisado que no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro por “razones personales”, decisión que la prensa relacionó con la inminencia del nacimiento.

El nombre de la niña Embed - Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el curioso nombre que eligieron

La llegada de la bebé se confirmó en medios argentinos a partir del reporte en vivo de Záffora, que al anunciar la noticia al aire dijo: “Se llama Alaia. Acaba de nacer en Inglaterra”, y destacó que la información había sido chequeada con la familia del jugador. Hasta el momento ni Mac Allister ni Ailén Cova publicaron un comunicado oficial en sus redes.

La espera por la bebé había sido pública desde marzo, cuando la pareja compartió un video en redes sociales mostrando la prueba de embarazo y la ecografía; en esa pieza, ambos celebraron la noticia frente a familiares y amigos y anunciaron que esperaban una nena. Durante los meses posteriores, Cova mostró parte del embarazo en sus redes y la pareja mantuvo un perfil mayormente privado en lo personal, concentrándose en los preparativos familiares.