Murió el Indio Solari a los 77 años

El mítico cantante argentino falleció este viernes a sus 77 años. Tenía Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017.

Carlos el "Indio" Solari murió este viernes a los 77 años. Fue el legendario líder y vocalista de la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El emblemático cantante argentino tenía Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017. Falleció en su domicilio de Parque Leloir, ubicado en Ituzaingó.

El parte policial indica que la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó se presentó en su hogar para constatar el deceso del artista y, tras informar las averiguaciones por el causante, consideraron que "nada indica o señala" otro motivo. El "Indio" Solari fue el creador del "pogo más grande del mundo" y sus letras sonarán por siempre en cada pasillo de nuestro país.

Su última aparición pública se dio en enero cuando recibió el premio de Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.