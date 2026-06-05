Murió el Indio Solari: la historia del hombre que convirtió el rock en un fenómeno cultural único

La muerte de Carlos "Indio" Solari marca el cierre de uno de los capítulos más trascendentes de la historia cultural argentina. Más que un músico, fue el creador de un fenómeno que trascendió al rock para convertirse en una identidad colectiva compartida por millones de personas durante más de cuatro décadas.

Dueño de una obra tan popular como enigmática, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyó una relación única con su público. Sin campañas de marketing, sin apariciones constantes en televisión y evitando sistemáticamente la exposición mediática, logró convocar multitudes como pocos artistas en el mundo.

Nacido en Paraná en 1949 y formado en La Plata, Solari encontró junto a Skay Beilinson y la Negra Poli una fórmula que revolucionó la industria musical argentina. Los Redonditos de Ricota crecieron desde el circuito underground hasta convertirse en el grupo más convocante del país sin depender de las estructuras tradicionales del negocio discográfico.

Los comienzos de Patricio Rey y sus Redonditos de ricota.

La autogestión, la independencia artística y la construcción de una mística propia fueron pilares de un proyecto que desafió todas las reglas establecidas. Mientras otras bandas buscaban visibilidad, el Indio eligió el misterio.

Una poesía que marcó generaciones

Gran parte de la singularidad de Solari estuvo en sus letras. Influenciado por la literatura beat, la ciencia ficción, el simbolismo y la cultura urbana, creó una poética propia que transformó canciones en verdaderos objetos de interpretación colectiva.

Temas como "Ji Ji Ji", "Un poco de amor francés", "Juguetes perdidos" o "La bestia pop" se convirtieron en himnos capaces de atravesar generaciones sin perder vigencia. Sus textos no ofrecían respuestas sencillas ni mensajes lineales: proponían imágenes, preguntas y contradicciones que cada oyente completaba a su manera.

El propio Solari sostenía que la poesía debía funcionar como un estímulo para la imaginación y la sensibilidad, más que como una explicación cerrada de la realidad.

De Los Redondos a Los Fundamentalistas

Tras la separación de Los Redondos a comienzos de los años 2000, muchos creyeron que el fenómeno llegaría a su fin. Sin embargo, el Indio demostró que el mito trascendía a la banda.

Con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado encabezó algunos de los recitales más multitudinarios de la historia argentina. Sus shows se transformaron en verdaderas peregrinaciones que movilizaban a cientos de miles de personas desde distintos puntos del país.

Cada presentación funcionaba como una ceremonia colectiva donde la música era apenas una parte de una experiencia cultural mucho más amplia.

La batalla contra el Parkinson y su retiro de los escenarios

En los últimos años, Solari enfrentó públicamente el Parkinson, enfermedad que terminó alejándolo de los escenarios tradicionales. Sin embargo, nunca abandonó la creación artística.

Desde su estudio en Parque Leloir continuó grabando discos, escribiendo canciones y manteniendo el vínculo con sus seguidores. Incluso cuando ya no podía presentarse físicamente, encontró nuevas formas de participar de los conciertos de Los Fundamentalistas a través de la tecnología.

Su voz siguió acompañando a una comunidad que nunca dejó de sentirse identificada con su obra.

indio solari en mendoza NA

Un legado que trasciende la música

La influencia del Indio Solari excede ampliamente el ámbito del rock. Su figura ayudó a moldear imaginarios, formas de organización cultural y maneras de entender la relación entre artistas y público.

Pocas personalidades lograron construir un fenómeno tan masivo conservando al mismo tiempo semejante nivel de independencia. Por eso, su muerte no representa solamente la despedida de un músico extraordinario, sino también el final de uno de los últimos grandes mitos de la cultura popular argentina.

La voz se apagó. Las canciones, las historias y el ritual colectivo que ayudó a crear seguirán resonando durante mucho tiempo más.