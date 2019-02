Muerte de Natacha Jaitt: Dolores Fonzi apuntó contra Ventura y Ninci

Luego de la noticia de la muerte de Natacha Jaitt, algunas miradas apuntaron hacia Actrices Argentinas. Una de ellas fue Marcela Feudale, que criticó el accionar del colectivo luego de que enviaran el comunicado.

"Ya es tarde... Le habrían traído mucha paz a su alma. Las necesitó demasiado. Se desilusionó demasiado", expresó.

Por éste y otros comentarios, Dolores Fonzi salió a aclarar cuál fue la respuesta de Actrices ante el pedido de ayuda de Jaitt al sufrir una violación.

"Natacha nos escribió por privado a algunas de la Colectiva de Actrices Argentinas, fue contenida por dos compañeras que se dedicaron a tranquilizarla y acompañarla. Dejen de correr el foco de lo que importa", expresó el domingo.

​Luego agregó: "Natacha es denunciante en una causa que incomoda e involucra a muchos. Ese juicio empieza mañana. Repudio total a Ventura, Ninci, y los medios que la acusan de loca denunciante y todos los que señalan desde sus casas lo que se tendría que haber hecho".

Por último, aclaró que desde la agrupación no influyen en las decisiones de poder. "Ojalá el poder que le otorgan a AA fuese cierto, ojalá Natacha no hubiera muerto. Ojalá se haga justicia. #QueCaiganLosQueTenganQueCaer", resumió.

Al ver esto, Ulises Jaitt replicó: "¡Mentira! ¡La dejaron sola!".

Recordemos que cuando denunció que había sido violada, Jaitt buscó apoyo en Actrices Argentinas y denunció que no había obtenido respuestas.

"Le mandé mensajes a @LauraAzcurra, wtahsapp, llamadas mientras estoy en cama con miles de medicamentos porque @actrices_arg no me responde. Son actrices, Pablo Yotich es cineasta, ojalá no las violen a ellas. Hasta acá llegue con intentarlo. #MeViolaron ESTO NO ES POLÍTICA", escribió en Twitter. Según Fonzi, después la pudieron contener.