Moria Casán reveló su insólito método para dormir

Moria Casán tiene a su público acostumbrado a declaraciones fuertes. Sin embargo, en la última nota que le concedió a la Revista Pronto reveló un dato que llamó la atención al instante. La One no se acuesta para dormir, elige descansar por las noches sentada en la cama.

La explicación es tan sorprendente como la propia declaración. “No me gusta dormir acostada porque me da a ataúd”, asegura la diva.

La conductora de Incorrectas prefiere, en su lugar, acomodar su cuerpo de manera vertical. “Me pongo almohadones alrededor para estar cómoda y como leo sentada, no me acuesto”, detalló sobre su ritual nocturno.

Moria asegura que así duerme bien: “Descanso perfecto porque me voy estirando un poquito y siempre tengo la cabeza levantada”.

¿El secreto? No buscar el sueño, sino esperar, leyendo, que venga solo: “Me gusta dormirme cómoda y jamás en la vida me acostaría para que el sueño venga. Prefiero quedarme sentada leyendo y que el sueño me venza”.

Fuente: Exitoína