Morena Rial fue condenada a tres años de prisión efectiva: todos los detalles

La hija del periodista que se encuentra en estos momentos con prisión domiciliaria fue finalmente condenada en la jornada de este jueves.

Morena Rial se encuentra en estos momentos con prisión domiciliaria luego de meses de estar presa en la cárcel de Magdalena. La influencer fue arrestada el pasado 10 de octubre del 2025 por su presunta vinculación con una serie de robos agravados con modalidad “escruche” en la zona de Villa Adelina.

El 10 de marzo el juez le otorgó la prisión domiciliaria y en las últimas horas se confirmó la condena que recibió Morena Rial. Se trata de una pena de tres años de prisión y Martín Candalft contó qué pasará con su arresto domiciliario.

"Se acaba de firmar la condena en un juicio abreviado entre el fiscal, la propia Morena y los abogados por tres años de cumplimiento efectivo", contó el periodista. También aclaró que seguirá con el beneficio de la domiciliaria.

Morena Rial fue condenada a tres años de prisión efectiva y seguirá cumpliendo domiciliaria Confirmaron la condena de Morena Rial a tres años de prisión efectiva: todos los detalles En otro momento confirmó que la condena incluye el tiempo que ella estuvo efectivamente detenida. De esta manera y según lo expresado por el comunicador, Morena Rial podría "pedir la condicional".