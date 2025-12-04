Condenan a prisión al médico de Matthew Perry por haber recetado ketamina al actor antes de que muriera de una sobredosis

Un tribunal de Los Ángeles condenó este miércoles a 30 meses de prisión al médico Salvador Plasencia por haber recetado ketamina al actor Matthew Perry antes de su muerte por sobredosis en 2023.

Plasencia, quien el año pasado se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina, es la primera persona en ser sentenciada en relación al caso.

La ketamina es un anestésico disociativo que se utiliza como terapia para la depresión y el dolor crónico, pero que también tiene efectos alucinógenos y puede distorsionar la visión y el oído.

El médico, de 43 años y residente de la ciudad californiana de Santa Mónica, enfrentaba hasta 40 años de prisión y una multa de al menos US$2 millones, según su acuerdo de culpabilidad.

Plasencia es uno de los cinco acusados en el caso y todos ellos se han declarado culpables.

Una investigación Federal indagó cómo Perry, de 54 años, adquirió la sustancia a través de una red clandestina que funcionaba en Hollywood.

El actor, conocido por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, fue encontrado muerto en un jacuzzi en su residencia de Los Ángeles en octubre de 2023 después de años de luchar contra la depresión y la adicción a las drogas.

Una autopsia encontró una alta concentración de ketamina en su sangre y determinó que los "efectos agudos" de la sustancia lo habían matado.

Reuters Salvador Plasencia es uno de los cinco acusados en el caso.

"Justicia para nuestro hijo"

En las vísperas de la sentencia, los padres del actor le escribieron al juez una emotiva carta en la que pedían justicia para su hijo y penas ejemplares para aquellos que, consideran, "se aprovecharon de su vulnerabilidad y la adicción".

Los progenitores de Perry expresaron que la pérdida "devastó" a la familia y describieron a Plasencia como un "chacal" que rompió repetidamente su juramento hipocrático.

"La recuperación de Matthew dependía de que dijeras NO", escribieron su padre, John, y su madrastra, Debbie. "¿Tus motivos? No puedo imaginarlos. ¿Un doctor cuya vida está dedicada a ayudar a las personas?".

Plasencia debía ir a juicio en agosto, pero aceptó declararse culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina.

Sus abogados han afirmado repetidamente que el médico no estaba tratando a Perry en el momento de su muerte en octubre de 2023.

"El doctor Plasencia lamenta profundamente las decisiones de tratamiento que tomó mientras suministraba ketamina a Matthew Perry", declaró su abogado en un comunicado anterior.

"Asume plenamente su responsabilidad al declararse culpable de distribución de drogas. El doctor Plasencia tiene la intención de renunciar voluntariamente a su licencia médica, reconociendo su incapacidad para proteger al señor Perry, un paciente especialmente vulnerable debido a su adicción".

Entre los otros cuatro acusados en el caso se encuentra Jasveen Sangha, conocida como la "reina de la ketamina". Su sentencia se espera para el 25 de febrero y podría enfrentar una pena de hasta 65 años de prisión.

