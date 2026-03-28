Momi Giardina reveló el calvario que vivió por una mala praxis: "Una barbaridad"

La figura de LUZU TV habló en La Mañana con Moria y se sinceró sobre la intervención estética que salió mal.

Romina "Momi" Giardina abrió su intimidad en su paso por La mañana con Moria, donde no solo habló de sus vínculos sentimentales con figuras del medio, sino que también compartió una experiencia personal vinculada a intervenciones estéticas.

Durante la charla con Moria Casán, la influencer se mostró sincera al referirse a las cirugías que se realizó. "No tengo problema en contarlo", expresó la humorista. "Me operé tres veces las lolas y tengo dos lipo. En la carita por ahora no me hice nada", reveló Giardina.

Romina Momi Giardina y Moria Casán en La Mañana con Moria La humorista fue entrevistada en un móvil de La Mañana con Moria. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Luego, la integrante de LUZU TV profundizó en lo ocurrido con su primera intervención, la cual no tuvo el resultado esperado: "La primera operación fue para ponerme, pero me hicieron malapraxis y después tuve que sacarme con las dos operaciones siguientes. Las dos fueron de reducción porque me habían puesto una barbaridad". "Era muy grande para tu cuerpo", le dijo Casán.

Entre risas, pero también con un tono más reflexivo, Giardina recordó cómo fue ese momento. "No te puedo explicar lo que era", contó la influencer. "Yo fui al médico y le dije que quería levantar un poquito las lolas. A veces los cirujanos quieren lucirse o se piensan que porque estás en el medio querés dos pelotas gigantes y así se va a notar su trabajo", continuó la streamer.