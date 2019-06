Mirtha Legrand volvió a la televisión y se emocionó al hablar sobre su salud

Mirtha Legrand volvió a la televisión después de estar casi un mes en reposo luego de la operación que le realizaron el 12 de mayo por una brida abdominal y se emocionó al hablar del tema.

"Es una vuelta con todo mi amor y cariño. Estoy muy bien, chicos. Estoy un poco flojeli para caminar todavía, pero estoy fantástica gracias a Dios, muy bien. Nuevamente para estar con ustedes. Gracias por haber venido", contó al ingresar al estudio en medio de los aplausos de todos sus colaboradores.

Luego le agradeció a su hija, Marcela Tinayre, por haber tomado el mando de sus programas mientras ella se recuperaba. "Este aplauso fuerte es para ella. Estuvo maravillosa, con una conducción extraordinaria. Con su personalidad, con su impronta, con su simpatía, con esa cosa característica de ella… Es una maravilla. Así que, hija querida, este beso es para vos. Muchísimas gracias", expresó orgullosa.

Leyó además un mensaje enviado por sus hermanos: "Tus hermanos Goldy y José te danla bienvenida, bendiciones, Dios te proteja. Mis hermanos han estado conmigo, no me han dejado un minuto". Y también destacó el gesto que tuvieron Mauricio Macri y Juliana Awada. "Tengo que agradecer a tanta gente chicos, sé que llamó el señor Presidente y que nos está viendo, así que le mandamos un beso también. Con este aplauso y las gracias también porque se preocuparon mucho por mi salud".

"No les puedo decir la cantidad de WhatsApp que me han mandado. Hasta el día de hoy los sigo contestando. Los que me quieren y los que no me quieren. Muchos que no me querían ahora me quieren. Viste para qué sirve una operación: para que te quieran", lanzó entre risas.

Por último, dijo: "Hay que agradecer a todo el mundo que te atiende con tanto cariño, y al Mater Dei, que es un sanatorio extraordinario, muchísimas gracias también por haberme tratado tan bien y por haberme operado tan bien, sobre todo".

Ya en la mesaza junto a los invitados de la noche, entre los que se encontraban Facundo Manes, Matilda Blanco, Paulo Vilouta, Luciana Geuna y Violeta Urtizberea, la conductora volvió a referirse a su salud.

"No estoy totalmente bien, pero estoy bien. Hace 27 días que me operaron. Me autorizó el médico. De la terapia intensiva quería venia acá, soy impaciente, me gusta estar en el aire pero hay que tomarse un tiempo", comentó, al tiempo que contó que se encontraba haciendo una dieta aún por su cuadro gastrointestinal, y que llegó a bajar hasta 6 kilos.

Sin embargo, el momento más emotivo se vivió cuando la periodista Luciana Geuna le preguntó cómo vivió estos días.

Emocionada, Mirtha no pudo contener las lágrimas y expresó: "Es duro, no es fácil. Pero estoy muy bien". Y añadió: "Estuve rodeada de mucho cariño, de mucha gente, de mi familia, de mi hija, de mis hermanos, de mis nietos, bisnietos, amigos, mucha gente querida. Gente que yo pensaba que no me quería o que no me tenía simpatía, viste que siempre con una enfermedad la gente como que se humaniza, se pone más tierna. Y me han demostrado tanto cariño".

"Soy una mujer grande, una operación a esta edad no es fácil. Una hasta a un resfrío le tiene miedo, pero ha sido todo fantástico", concluyó

Por primera vez desde mayo de 1999, Mirtha no asistirá a la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro, que se llevará a cabo el domingo 9 de junio en el Hotel Hilton de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires con transmisión de Telefe.

Fuente: Exitoína