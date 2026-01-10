Miguel Romano reveló el desesperado pedido de Susana Giménez tras su reconciliación: "No doy más"

Entre anécdotas y emoción, Miguel Romano recordó el día que Susana Giménez lo mandó a "descansar" y el motivo de su vuelta triunfal.

Romano dio los detalles del pedido de Susana Giménez por su pelo. / Captura América TV

El vínculo inquebrantable entre la máxima diva de la televisión argentina y su histórico estilista sumó un capítulo de absoluta ternura y exclusividad. A casi un año de haber sellado la paz en abril de 2025, Miguel Romano rompió el silencio en A la tarde para revelar los detalles del "operativo retorno".

La confesión de Miguel Romano sobre el pedido de Susana Giménez. Según confesó El Cóndor, fue la propia Susana Giménez quien, desde su refugio en Punta del Este, levantó el teléfono para pedirle que vuelva a tomar las riendas de su icónica cabellera, poniendo fin a una etapa de distanciamiento que mantenía en vilo al ambiente artístico.

El auxilio que Susana Giménez le pidió a Miguel Romano La charla telefónica, cargada de la confianza que dan 52 años de trayectoria compartida, tuvo una frase que disparó la acción inmediata del peluquero. “Me llamó para charlar, ahora no está en Buenos Aires, está en Punta del Este. Me pidió que le hiciera el pelo otra vez”, relató Romano ante las cámaras.

miguel romano susana gimenez (2) Miguel Romano confirmó en "A la tarde" que volvió a ser el peluquero oficial de Susana Giménez. Archivo MDZ La diva fue al grano con una confesión a corazón abierto: “Me dijo: ‘Miguel, haceme esto, esto y esto, porque no doy más con mi pelo’”. Incluso, el estilista debió intervenir para evitar un error fatal, ya que Su pensaba en las tijeras: “Me dijo que se lo iba a cortar. ‘¡No! ¡Recogete el pelo! ¡No lo cortes!’, le pedí”, recordó entre risas.

miguel romano susana gimenez (1) Tras años de distancia, la diva llamó a su estilista desde Uruguay para que salve su cabellera. Archivo Este reencuentro laboral se produce luego de aquel extraño bache que comenzó en pandemia, cuando la conductora le sugirió un retiro anticipado. Romano evocó con nostalgia aquel momento: “Me mandó a descansar y me gustaría un día enfrentarme con ella a ver por qué motivo me dijo: ‘Ahora te vas a descansar a tu casa y te quedás tranquilo en tu hermosa casa’”.