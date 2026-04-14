Mica Viciconte detesta a Vicky Xipolitakis y se destaparon las razones ocultas: "No hay onda"

Lo que parecía una convivencia armónica entre ollas y sartenes terminó por desatar un escándalo de proporciones épicas. La llegada de Vicky Xipolitakis a Ariel en su salsa no hizo más que dinamitar la paciencia de Mica Viciconte , quien ya estaba instalada como una de las figuras fuertes del ciclo de Ariel Rodríguez Palacios.

En las últimas horas, salieron a la luz los detalles de una interna feroz que incluye codazos, recortes en redes sociales y una guerra de egos que parece no tener retorno.

Los motivos por los que Xipolitakis y Viciconte no se quieren.

El conflicto no es nuevo, pero los detalles que se filtraron en SQP son verdaderamente para alquilar balcones. Según relató Yanina Latorre, el malestar de Mica comenzó incluso antes de que la Griega pisara el estudio.

Sin embargo, el primer bombazo mediático ocurrió en las redes sociales: tras un festejo del equipo, Vicky subió una imagen grupal pero, con una edición poco sutil, "la cortó a Mica" del posteo.

Nicolás Peralta, íntimo de Viciconte, fue el encargado de ponerle voz a este fuerte descargo. Según el periodista, la actitud de Xipolitakis desde el primer día fue "pasar por arriba" a sus compañeros: "No solamente la choca, se paró atrás de Ariel"

ariel en su salsa (1) Según Yanina Latorre, el desplante de Vicky en las redes sociales fue el punto de quiebre definitivo entre ambas. Instagram @arielensusalsaok

Pero el escándalo mayor va más allá de un simple roce físico. La interna se volvió tóxica cuando trascendieron las supuestas maniobras de Vicky por detrás de escena. "¿Cómo podés bancar a alguien que llama a los productores y les pide sentarse en tu lugar?", lanzó Peralta sin filtros. Al parecer, la mediática no solo querría más protagonismo, sino que habría intentado desplazar físicamente a Mica de su silla habitual.

ariel en su salsa integrantes La Griega fue acusada de querer quedarse con el lugar de privilegio de su compañera en el programa de cocina. Instagram @arielensusalsaok

Lo más grave, según la información vertida en el programa, es la filtración de noticias falsas. Se acusa a la Griega de llamar a los medios para contar supuestos conflictos de Viciconte que nunca existieron. "¿Cómo podés bancar a alguien que monta un show para afuera?", sentenció el panelista.