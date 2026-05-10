Mauro Icardi le dedicó un posteo a sus hijas y le lanzó una fuerte indirecta a Wanda Nara: "Intentaron distanciarnos"

Mauro Icardi se encuentra celebrando el título obtenido con el Galatasaray y le agradeció a cada ser querido. En las redes sociales se viralizó un posteo dedicado a sus hijas donde también le lanzó una fuerte indirecta a Wanda Nara .

"Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas. Nos quisieron separar con falsas denuncias, nos quisieron alejar con mentiras . Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz", comenzó escribiendo.

Luego, agregó: " Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse . Que el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses ocultos".

"Pero hay algo que nunca entendieron... El amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye. Nuestro vínculo jamás estuvo en duda, ni un solo día, porque más allá de cualquier intento de separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di", sostuvo Icardi.

En el final fue contundente: "Todo lo que hago también es por ustedes. Cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando muchos querían verme destruido". La publicación se volvió tendencia al instante en las diferentes redes.