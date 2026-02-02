Matías Alé confesó el duro problema de salud que está atravesando: "Desesperante"

El actor que se encuentra haciendo temporada en Mar del Plata sorprendió al contar el drama que está viviendo.

Matías Alé fue uno de los grandes invitados que tuvo Juana Viale en la mesaza del domingo 1 de febrero. El actor y productor la está rompiendo en Mar del Plata con su obra de teatro y en las últimas horas decidió revelar el problema de salud que está atravesando.

Todo ocurrió en el programa de la nieta de Mirtha Legrand, quien le consultó por esta situación y él decidió contar en detalle el mal momento por el que se encuentra pasando y por el cual realizó diferentes tratamientos.

"Hace un año y medio estábamos con Martina (su esposa) y me levanté y le dije 'no escucho el silencio'. Es desesperante", comenzó diciendo el actor y sorprendió, por supuesto, a los demás invitados y a la propia Juana Viale.

Luego, agregó: "Tenía una congestión por un resfrío mal curado y un día me levanté y no escuché el silencio nunca más. Me operé el año pasado para compensar (el espectro auditivo)".