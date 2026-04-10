Maroon 5 confirmó su show en Argentina y los precios son un bombazo: cuánto cuesta ver a Adam Levine
Tras casi media década de ausencia, la banda de Adam Levine aterriza con su tour "Love Is Like" y una lista de hits imbatible.
Después de cuatro largos años de espera, Maroon 5 confirmó su regreso triunfal a la Argentina. La banda liderada por el carismático y siempre polémico Adam Levine pondrá un pie en suelo criollo el próximo 3 de septiembre de 2026, eligiendo como escenario el imponente Hipódromo de San Isidro.
La noticia, que se filtró este jueves 9 de abril, ya es tendencia absoluta y promete ser el evento del año para la cultura pop.
El regreso de Adam Levine con hits y polémica
La productora DF Entertainment soltó la primicia que paralizó las redes sociales: Maroon 5 llega para presentar su flamante material, Love Is Like, pero sin olvidar esos clásicos que marcaron a fuego a más de una generación.
El show en San Isidro será la oportunidad perfecta para ver si la química de Levine con el público argentino sigue intacta tras los rumores y vaivenes de sus giras anteriores. Con una puesta en escena que promete ser un escándalo visual, la banda busca reafirmar por qué siguen siendo reyes con su música en pleno 2026.
¡A preparar la billetera! Precios picantes y fechas de preventa
Para quienes ya están haciendo cuentas, el fuerte descargo de los usuarios en redes no se hizo esperar al conocerse los valores. La preventa exclusiva para clientes Macro VISA arranca este 14 de abril a las 10 de la mañana, mientras que el resto de los mortales deberá esperar al 16 de abril en la plataforma All Access.
Los precios arrancan en unos $95.000 para el Campo General, pero si lo que buscás es estar a metros de Adam, los sectores "Pits" ascienden a la friolera de $320.000 más cargos de servicio. Una cifra que pone a la economía de los fans en la mira, pero que seguramente no impedirá que las localidades se agoten en tiempo récord.