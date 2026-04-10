Maroon 5 confirmó su show en Argentina y los precios son un bombazo: cuánto cuesta ver a Adam Levine

Tras casi media década de ausencia, la banda de Adam Levine aterriza con su tour "Love Is Like" y una lista de hits imbatible.

Adam Levine vuelve a la Argentina para delirio de sus seguidoras. / Instagram @maroon5

Después de cuatro largos años de espera, Maroon 5 confirmó su regreso triunfal a la Argentina. La banda liderada por el carismático y siempre polémico Adam Levine pondrá un pie en suelo criollo el próximo 3 de septiembre de 2026, eligiendo como escenario el imponente Hipódromo de San Isidro.

maroon 5 argentina show (5) Maroon 5 regresa al país tras 4 años, marcando uno de los hitos más esperados de la cartelera de espectáculos nacional. Instagram @maroon5 La noticia, que se filtró este jueves 9 de abril, ya es tendencia absoluta y promete ser el evento del año para la cultura pop.

El regreso de Adam Levine con hits y polémica La productora DF Entertainment soltó la primicia que paralizó las redes sociales: Maroon 5 llega para presentar su flamante material, Love Is Like, pero sin olvidar esos clásicos que marcaron a fuego a más de una generación.

maroon 5 argentina show (3) Love Is Like, el nuevo disco de la banda, será el eje central de un show que promete repasar todos sus éxitos. Instagram @maroon5 El show en San Isidro será la oportunidad perfecta para ver si la química de Levine con el público argentino sigue intacta tras los rumores y vaivenes de sus giras anteriores. Con una puesta en escena que promete ser un escándalo visual, la banda busca reafirmar por qué siguen siendo reyes con su música en pleno 2026.

maroon 5 argentina show (4) El Hipódromo de San Isidro será el epicentro del pop mundial el próximo 3 de septiembre de 2026. Instagram @maroon5 ¡A preparar la billetera! Precios picantes y fechas de preventa Para quienes ya están haciendo cuentas, el fuerte descargo de los usuarios en redes no se hizo esperar al conocerse los valores. La preventa exclusiva para clientes Macro VISA arranca este 14 de abril a las 10 de la mañana, mientras que el resto de los mortales deberá esperar al 16 de abril en la plataforma All Access.