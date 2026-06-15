Mario Pergolini comienza la semana en Otro Día Perdido: el querido artista que lo visitará

Mario Pergolini arranca el lunes con todo y en esta nota te contamos quién será el actor que dirá presente en el ciclo de El Trece.

Ya es un hecho de que Mario Pergolini se afianzó fuertemente en el prime time de El Trece con Otro Día Perdido. El programa ya se encuentra transitando su segunda temporada, que está teniendo la visita de artistas de renombre que no tienen problema en charlar de todo con el periodista.

En medio de una fuerte acusación por parte de María Julia Oliván, el conductor comienza la semana de gran manera. En búsqueda de seguir con un promedio positivo en el rating, Pergolini y la producción invitaron a un querido artista.

Mario Pergolini apuesta fuerte en el inicio de semana Captura de pantalla 2026-06-15 152756 Mario Pergolini recibirá al artista este lunes. Foto: Instagram / @otrodiaperdido. Fue en las redes sociales donde confirmaron la presencia del actor Juan Gil Navarro, quien ha participado en recordadas series de televisión como Floricienta, ATAV, Vidas Robadas, 100 días para enamorarse, entre otras producciones audiovisuales.