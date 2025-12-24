María Belén Ludueña se emocionó en su programa y conmovió a todos
La conductora de El Trece realizó el brindis con su equipo y no pudo contener las lágrimas.
María Belén Ludueña se encuentra pasando uno de los momentos más hermosos a nivel personal, ya que se encuentra esperando su primer hijo junto a Jorge Macri. En medio de todo esto, la conductora tomó la decisión de finalizar el ciclo de Tarde y Temprano en El Trece.
El programa no estuvo a la altura de las circunstancias, debido a que los números en cuanto al rating no fueron los esperados por los directivos del canal. En el programa del 24 de diciembre, la conductora realizó un brindis y no pudo evitar la emoción.
La emoción de María Belén Ludueña
"Quiero agradecer, ya me pongo mal. Quiero agradecer porque tengo el regalo más lindo, gracias por este bebé que va a alegrar a toda la familia", comenzó diciendo la periodista con lágrimas en sus ojos y sus compañeros también se emocionaron ante las lindas palabras.
Luego, agregó: "Por todas las familias de la Argentina, por trabajo, que nos encuentre a todos unidos y que realmente funcione nuestro país porque tenemos mucho para crecer como argentinos. Salud chicos, que tengan una excelente Nochebuena y una muy feliz Navidad".