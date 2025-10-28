Marcelo Tinelli redobló sus dardos contra Cristina Fernández de Kirchner y el presente del peronismo

Desde su programa Estamos de paso, el conductor cuestionó a la expresidenta por bailar tras la derrota de su partido en las elecciones del domingo, y también arremetió contra Máximo Kirchner por sus gestos durante el discurso de Axel Kicillof.

Marcelo Tinelli criticó a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo tras la derrota en las elecciones. Foto: captura de video Carnaval Stream.

Este martes, Marcelo Tinelli habló en su programa Estamos de paso (Carnaval Stream) sobre el tajante posteo que compartió criticando a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la expresidenta saliera al balcón a bailar tras la abrumadora derrota del peronismo en las elecciones legislativas del domingo.

Concretamente, en la publicación en la que cuestionó al peronismo por su dependencia de Fernández de Kirchner, Tinelli había disparado: "Hasta que no termine esto de que todo depende de ella. Que hay que ir a consultarle para dónde ir. Hasta que no se acabe su "liderazgo", el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades de que el partido más popular sea una alternativa lógica y honesta para gobernar".

Y ahora, sin esquivar el tema, Marcelo Tinelli redobló respecto a Cristina Fernández de Kirchner: " Y esto lo dije sinceramente, sí, es lo que siento sinceramente, cuando yo la vi bailar, dije '¿es necesario salir a bailar en el momento en que pierde tu partido? ¿Es necesario ese momento? No me gustó esa actitud'".

Marcelo Tinelli volvió a cuestionar a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo Marcelo Tinelli volvió a apuntar contra Cristina Fernández de Kirchner tras las elecciones: "Me parece que..." Acto seguido, Tinelli criticó a otros referentes como Máximo Kirchner, quien no ocultó sus gestos de tedio durante el discurso que dio Axel Kicillof tras los adversos resultados que obtuvo el peronismo el domingo.

Por otro lado, sobre el presente y el futuro de las fuerzas políticas en pugna, Marcelo Tinelli remarcó: "El peronismo puede ser una opción de gobierno en este país, como lo ha sido muchas veces. Me parece que La Libertad Avanza ha construido también otro lugar, y la gente hoy está eligiendo".