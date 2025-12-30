Luego de una drástica decisión: así vive Wanda Nara las últimas horas tras el escándalo con Martín Migueles

Lo que prometía ser una despedida de año soñada en Punta del Este, se transformó repentinamente en una pesadilla que combina expedientes judiciales y escándalos del corazón. Este martes 30 de diciembre, la realidad golpeó a Wanda Nara con fuerza y una nueva crisis amorosa con Martín Migueles , es la causa.

Para comprender el caos que reina hoy en la exclusiva mansión de José Ignacio, es necesario mirar el contexto de una "doble traición" que detonó en las últimas horas. A continuación, la crónica de los hechos.

Por un lado, la jueza María Servini avanza en la causa contra Elías Piccirillo, detenido por lavado de activos. La investigación salpicó directamente a Migueles , quien no solo es señalado como socio comercial en un esquema de fraude con dólares oficiales, sino que además reside actualmente en una propiedad prestada por el propio Piccirillo.

Embed - Martín Migueles, complicado: el novio de Wanda Nara fue vinculado a un nuevo allanamiento y esta es la causa

Como si el riesgo legal fuera poco, el prime time televisivo terminó de dinamitar la paz al exponer chats privados entre Migueles y su ex, Claudia Ciardone, confirmando las sospechas de una infidelidad que el empresario juraba inexistente.

La reacción de Wanda no se hizo esperar en el terreno virtual, que suele ser su primer campo de batalla: dejó de seguir a Martín Migueles en Instagram , una señal inequívoca de ruptura en su código de comunicación.

Puertas adentro, el clima es de "guerra fría". Según trascendió mediante la palabra de Pilar Smith, Migueles estaría literalmente "atrincherado" en una de las habitaciones de la casa, llorando y sin entender la filtración de las conversaciones, mientras jura inocencia tanto en lo legal como en lo amoroso. La desilusión de la conductora sería total, marcando un quiebre que parece no tener retorno.

La fría reacción de Wanda Nara

image Wanda Nara con sus hijas. Créditos: Instagram

Sin embargo, lejos de mostrarse abatida públicamente, Nara apeló a su vieja y confiable estrategia de supervivencia mediática: actuar como si nada pasara. Mientras su entorno confirma que está destruida y muy angustiada por la situación, sus redes sociales cuentan otra historia, una disociada de la realidad judicial.

image La empresaria y sus hijos mayores. Migueles desaparecido. Créditos: Instagram

En las últimas horas, Wanda bombardeó sus historias de Instagram con una normalidad casi inquietante, aprovechando el tráfico de usuarios curiosos por el escándalo para subir una seguidilla de publicidades de sus productos.

image La conductora "finge demencia". Créditos: Instagram

En medio del torbellino, la mediática buscó refugio en la inocencia de sus hijos. Se mostró realizando actividades manuales y haciendo collares con sus hijas, Francesca e Isabella, y compartió videos de los varones divirtiéndose en la piscina. Incluso se animó a un escueto "Buen día" acompañado de un corazón flechado, un gesto que muchos interpretaron como una ironía ante el desamor reinante.