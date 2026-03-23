Luciano Castro reapareció en redes y sorprendió con el motivo: el tierno posteo con una dedicatoria especial

Aunque Luciano Castro suele utilizar sus redes sociales casi exclusivamente para promocionar sus proyectos laborales o campañas publicitarias, este fin de semana hizo una gran excepción que enterneció a todos sus seguidores. El motivo no era para menos: Mateo, su primer hijo , cumplió 24 años , y el actor decidió homenajearlo con una postal que rápidamente se robó todas las miradas.

A través de sus historias de Instagram, el galán de las telenovelas argentinas compartió una foto súper retro e inédita donde se lo ve mucho más joven, sosteniendo en brazos a un Mateo recién nacido.

"Felices 24, Mateo. Orgulloso de ser tu papá. Te amo", fueron las sentidas palabras que eligió el actor para acompañar la imagen, dejando en evidencia el fuerte vínculo que los une.

A diferencia de su papá, que lleva décadas siendo una de las figuras más buscadas por la prensa y la farándula, Mateo eligió un camino completamente distinto. El joven cultiva un perfil bajísimo, manteniéndose totalmente alejado de las cámaras, los escándalos y la exposición mediática.

Mateo es fruto de una relación de juventud que Luciano mantuvo con Florencia , una mujer que tampoco pertenece ni perteneció nunca al mundo del espectáculo. De esta manera, el joven creció en un entorno mucho más anónimo en comparación con sus hermanos menores, Esperanza y Fausto (hijos de Castro con Sabrina Rojas).

Pasiones compartidas: boxeo y La Bombonera

mateo y luciano castro Los tres hijos de Luciano Castro, unidos. IG @castrolucianook

A pesar de haber confesado en más de una entrevista que una de sus grandes "deudas" pendientes es no haber convivido nunca bajo el mismo techo con su hijo mayor, Luciano y Mateo supieron construir una relación a base de tiempo de muchísima calidad y gustos en común.

El joven de 24 años heredó dos de las grandes pasiones del actor: el amor por los guantes de boxeo y el fanatismo absoluto por Boca Juniors. De hecho, es muy común que padre e hijo compartan intensas rutinas de entrenamiento en el gimnasio o se los vea alentando juntos al Xeneize desde las tribunas de la Bombonera, disfrutando de ese espacio de complicidad lejos del ojo público.