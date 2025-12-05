Los mejores estrenos de la semana en streaming: George Clooney, Tom Cruise y el nuevo thriller de Netflix

Si estás buscando algo nuevo para ver este fin de semana, las plataformas de streaming se alinearon para darte opciones bien distintas pero igual de potentes. Netflix , Paramount+ y HBO Max acaban de sumar títulos para todos los gustos.

Entre los estrenos más comentados aparece lo nuevo de Noah Baumbach, que vuelve al centro de la conversación con George Clooney y Adam Sandler en plan dramático. También llega la última entrega de Misión Imposible con Tom Cruise , y Netflix suma una nueva pieza al universo de Anne Rice para quienes aman lo sobrenatural con aroma británico. A continuación te dejamos algunos de los títulos que acaban de desembarcar en las principales plataformas.

Netflix acaba de estrenar la nueva película de Noah Baumbach, el director conocido por Ruido de fondo e Historia de un matrimonio. La cinta, que tuvo estreno limitado en cines, está protagonizada por George Clooney y Adam Sandler .

Clooney interpreta a Jay Kelly, un actor de cine de unos 60 años que se encuentra en plena crisis. En medio del caos personal que atraviesa, se embarca junto a su manager en una gira promocional por Europa, donde tendrá que enfrentarse a todos aquellos que alguna vez formaron parte de su vida.

Por qué verla : Además de Clooney y Sandler, la película cuenta con actuaciones de Laura Dern, Riley Keough, Billy Crudup, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Heuson, entre otros. Baumbach entrega un relato divertido y conmovedor sobre una crisis existencial y con Hollywood como telón de fon.

Misión imposible: Sentencia final | Paramount+

mision imposible sentencia final.png Tom Cruise se embarca en una última y arriesgada misión en Misión Imposible: Sentencia final. Paramount Pictures

Han pasado casi tres décadas desde que Tom Cruise protagonizó la primera película de Misión Imposible en 1996. Este año, la franquicia llega a su fin con Sentencia final, la última misión de Ethan Hunt y su equipo de Fuerza de Misiones Imposibles (FMI).

En Sentencia Final, Hunt emprende una carrera contra el tiempo para acabar con La Entidad, una inteligencia artificial que se ha infiltrado en los gobiernos de las grandes potencias y amenaza con una guerra nuclear sin precedentes.

Por qué verla: no es la entrega más sólida de toda la saga de Misión Imposible, pero los momentos de acción resultan más que suficiente, con un Tom Cruise que no deja de desafiar la muerte con hazañas impensadas.

Atrapado robando | HBO Max

atrapado robando Austin Butler protagoniza Atrapado robando. Sony Pictures Releasing

Este año, el director Darren Aronofsky (Réquiem por un sueño, El cisne negro) volvió al cine con un thriller a todo ritmo, protagonizado por el actor nominado al Oscar, Oscar Butler, junto a Matt Smith, Zoe Kravitz y Liev Schreiber.

La película se ambienta en la década de los 90 en la ciudad de Nueva York, un fenómeno del béisbol que tras una lesión se ve obligado a dejar el deporte que ama. Actualmente trabaja en un bar en la ciudad y tiene una novia, pero cuando su vecino le pide que cuide a su gato durante unos días, Hank se convierte en el blanco de un grupo de gángsters que quieren algo de él.

Por qué verla: sin dudas se trata de una apuesta distinta dentro de la filmografía del director. Un thriller con muy buen ritmo, giros inesperados y una buena dosis de violencia.

Talamasca: la orden secreta | Netflix

talamasca la orden secreta La serie se basa en las Crónicas vampíricas y Las brujas de Mayfair de Anne Rice. AMC

El universo creado por Anne Rice ha trascendido las páginas de los libros. El mundo de la escritora ha llegado a la pantalla con series de Entrevista con el vampiro y Las brujas de Mayfair, expandiendo el Universo inmortal.

Talamasca: la orden secreta se ambienta entre Estados Unidos y el Reino Unido, y gira en torno a Nicholas Denton, un joven graduado que tiene una habilidad que lo distingue del resto. Con un trabajo que no lo satisface, Nicholas decide aceptar la oferta de Helen, quien le ofrece unirse a Talamasca, una organización dedicada a controlar lo sobrenatural. El joven deberá investigar el robo de unos archivos secretos que amenazan con exponer los secretos de la orden, y averiguar las intensiones de la delegación en Londres, infiltrada por un vampiro.

Por qué verla: la serie recién agregada a Netflix tiene solo 6 episodios y se mueve en el género de thriller, con algunos elementos sobrenaturales. Además, no es necesario haber visto las otras dos series arriba mencionadas para poder entenderla.