HBO Max palpita la nueva temporada de Euphoria: cuál es la fecha de estreno y la imagen promocional

Tras años de rumores y conflictos, HBO puso fin al misterio y confirmó la fecha de estreno y el primer adelanto de Euphoria. Todos los datos aquí.

El streaming explotó con la noticia que los fanáticos esperaban desde hace años. El pasado miércoles 3 de diciembre, la cuenta oficial de X de HBO Max no solo compartió la primera imagen promocional de la nueva temporada de Euphoria, sino que también puso una fecha final a la incertidumbre.

Todo lo que HBO Max contó de Euphoria zendaya euphoria (1) La imagen liberada por la reconocida plataforma de streaming muestra a Zendaya nuevamente en la piel de Rue, aunque en un entorno completamente diferente al conocido: se la ve sentada en un vehículo en medio de un árido paisaje, un primer spoiler visual que generó miles de interpretaciones. Además, quedó clarísimo que la fecha en la que estos nuevos capítulos llegarán es alguno de los días del mes de abril del próximo año.

zendaya euphoria La tercera temporada de Euphoria se estrenará oficialmente en abril de 2026.

HBO MAX El gran bombazo sobre la trama fue revelado esta semana por el propio Sam Levinson durante una conferencia de prensa de HBO en Londres. El creador de la ficción confirmó el salto temporal que experimentarán los nuevos episodios: la historia se retomará cinco años después de los dramáticos sucesos de la segunda entrega.

Levinson no se guardó nada y adelantó el nuevo panorama de los personajes principales. La protagonista, Rue, aparecerá en “al sur de la frontera, en México” intentando desesperadamente saldar una deuda pendiente.