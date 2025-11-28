Los estrenos imperdibles del streaming para disfrutar este fin de semana

Se acerca el final de año y las plataformas de streaming se guardan algunos de sus platos fuertes. Entre regresos esperadísimos, thrillers que sorprenden y una joya documental para melómanos, el menú de estrenos llega cargado y variado.

Netflix , HBO Max , Prime Video y Disney+ sumaron títulos que ya están dando que hablar. Desde el esperado regreso de Stranger Things, hasta nuevas apuestas de terror, acción y suspenso que buscan colarse entre lo mejor de la temporada.

Si estás buscando algo nuevo para ver, y evitar el eterno scroll, acá reunimos los estrenos más interesantes de la semana, con propuestas para todos los gustos. Ideal para maratonear sin culpa.

La cuenta regresiva terminó y la quinta y última temporada de Stranger Things ya está entre nosotros. La serie creada por los hermanos Duffer y estrenada en 2016, se convirtió en uno de los grandes fenómenos de Netflix , que este año llega a su fin.

La serie de ciencia ficción retoma la acción un año después de los sucesos ocurridos en Hawkins al final de la cuarta temporada. Esta vez, con una Hawkins intervenida por los militares y puesta en cuarentena, los protagonistas se reunirán para tratar de encontrar a Vecna y derrotarlo de una vez por todas.

Por qué verla: esta quinta temporada será la última de la esta historia ochentosa de ciencia ficción y plagada de nostalgia, que conquistó a los fanáticos años atrás. A juzgar por los primeros cuatro episodios, diremos que la espera valió la pena. No solo es un placer ver al grupo reunido una vez más, sino que no pierde el tiempo en lanzarse a la acción. El Volumen 1 cumple, sorprende y eleva la vara para lo que promete ser un final épico. El Volumen 1 (cuatro episodios) se estrenó el 26 de noviembre, el Volumen 2 (tres episodios) llegará el 25 de diciembre y el capítulo final el 31 de diciembre.

Asiento mortal | Prime Video

asiento mortal 01 Taron Egerton protagoniza Asiento mortal. Lionsgate

Prime Video acaba de sumar a su catálogo un thriller de acción que pasó un tanto desapercibido en su estreno en cines, pero que ahora se presenta como una joyita que vale la pena dentro del catálogo.

La película gira en torno a Nate, un hombre que sale de prisión y trata de reintegrarse a su vida. Sin embargo, una vez en libertad, descubre que una peligrosa banda de su pasado ha puesto precio a su vida y a la de su pequeña hija. Ambos deberán huir para sobrevivir, forjando un vínculo que los marcará de por vida.

Por qué verla: No solo porque es un thriller con ritmo y algunas escenas brutales, sino porque buena parte de la historia se centra en el vínculo padre e hija, que va creciendo a medida que la historia avanza. Taron Egerton, que ha construido una carrera sólida con títulos como Kingsman: el servicio secreto, Rocketman y Black Bird: confesiones de un asesino, se luce con otra potente actuación.

Drop: Amenaza anónima | HBO Max

drop-2025-sklenar.jpg Las primeras citas pueden no salir como uno espera. Universal Pictures

Para los amantes de la intriga y el suspenso psicológico, HBO Max lanzó Drop: Amenaza anónima, protagonizada por Meghann Fahy (The White Lotus) y Brandon Sklenar (1923).

La película gira en torno a Violet, una madre soltera y viuda, cuyo marido falleció tiempo atrás. Dedicada mucho tiempo sí misma, Violet decide tener su primera cita en años. Al llegar al restaurante descubre que Henry, el hombre que la invitó a salir, es mucho más guapo y encantador de lo que pensaba. Sin embargo, la velada se torna agridulce cuando comienza a recibir una serie de mensajes anónimos que transformarán la cita en pesadilla.

Por qué verla: No solo construye una atmósfera eficaz de paranoia y terror, sino que pone el foco en los peligros de la tecnología y los miedos de las primeras citas.

Haz que regrese | HBO Max

bring her back 01 Sally Hawkin protagoniza este inquietante filme. A24

Nos quedamos en el género de terror, porque HBO Max también sumó a su catálogo la película Haz que regrese, la nueva película de los hermanos Danny y Michael Phillippou, el dúo detrás de la cinta Háblame (Talk to Me), estrenada en 2022.

Haz que regrese gira en torno a dos hermanos que quedan huérfanos tras la muerte de su padre, y son enviados a un hogar de acogida a vivir con Laura (Sally Hawkins). Al llegar a la nueva casa, todo parece normal. Allí también vive Oliver, un niño callado y con personalidad de extraña. A medida que los días pasan, la actitud de la mujer se torna más extraña y las situaciones se vuelven escalofriantes.

Por qué verla: Haz que regrese se posiciona como una de las mejores películas de terror de los últimos años. Los Phillippou hicieron una película original con elementos provenientes del cine ritual, el metraje encontrado y el terror doméstico, que por momentos resulta incómoda de ver, pero que en última instancia termina sirviendo para contar una historia sobre el dolor, la pérdida y el duelo.

The Beatles Antología | Disney Plus

the beatles antologia Un documental con imágenes inéditas sobre la banda británica. Disney+

Para los amantes de la música, Disney Plus estrenó una miniserie que recoge los documentales sobre The Beatles producidos por Apple Corps. A casi treinta años de su estreno, la plataforma de streaming lanza esta producción restaurada y remasterizada por el equipo de técnicos de Park Road Post, el estudio de Peter Jackson (director de El Señor de los Anillos) en Nueva Zelanda.

En la serie, de más de diez horas de producción, se recorre la historia de la banda, contada a través de sus propios integrantes: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Allí se recorren los inicios del conjunto británico, los altos, los bajos, el fenómeno de la Betlemanía y la fama que alcanzaron a nivel global.

Por qué verla: no solo se adentra en la historia de una de las bandas más importantes de todos los tiempos, contada por los propios protagonistas, a la vez que cuenta con material inédito. Los 9 episodios ya se encuentran disponibles en Disney+.