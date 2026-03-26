Los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 27 de marzo

La agenda cultural de Mendoza se encuentra muy activa y en esta nota te mostramos diferentes espectáculos para que puedas compartir con tu familia o grupo de amigos. El teatro es la principal atracción y te mostramos algunas propuestas para este viernes 27 de marzo.

El Pueblo que hizo Patria, es una obra de teatro que se realiza en el área ambientada de las instalaciones del Campo Histórico "El Plumerillo". Es un viaje al pasado, ya que se representan los días previos a la partida del cruce de Los Andes, donde luego se logra la Gesta Libertadora comandada por el General San Martín.

La entrada es gratuita para menores de cinco año, persona adulta mayor de 65 años y personas con discapacidad. Estas entradas se adquieren en boletería del campo histórico, presentando la documentación correspondiente.

Mientras que la entrada general tiene un valor total de $12.750 y se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace .

Hora: 20:30

30 Días

La obra parte de una pregunta tan sencilla como devastadora: ¿qué harías si supieras que te quedan solo treinta días de vida? Juana siente que ha llegado al límite y ya no encuentra sentido en su rutina. Manu, en cambio, se aferra profundamente a la suya, aunque sabe que el tiempo se le escapa entre los dedos.

Amigos desde la infancia, deciden atravesar juntos esos últimos treinta días, reviviendo recuerdos, confidencias, historias familiares, temores y sueños que alguna vez compartieron.

Captura de pantalla 2026-03-25 163012 30 Días, una obra de Pepe Cibrián. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $15.000.

Lugar: Teatro Sportsman, Godoy Cruz

Hora: 21:30.

El Bululú

Un bululú era un comediante que andaba, solo, por los pueblos representando a los personajes de una comedia, entremeses, poemas y canciones. En los años 70 el actor José María Vilches realizó más de 4500 funciones de su espectáculo El Bululú con gran éxito.

Captura de pantalla 2026-03-25 163336 Osqui Guzmán presenta El Bululú en Mendoza. Foto: Entrada Web.

La grabación de este espectáculo llegó a manos de Osqui Guzmán cuando daba sus primeros pasos en el teatro y lo marcó para siempre. 25 años después Leticia González de Lellis y Osqui Guzmán escriben El bululú. Antología endiablada, donde al mundo del siglo de oro español y Federico García Lorca, le suman el de la cultura boliviana, herencia de la familia del actor, generando una original y divertida mezcla.

Las entradas se pueden conseguir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $25.000

Lugar: Teatro Independencia

Hora: 21:30