Los detalles sobre cómo será la participación de Javier Milei en el show de Fátima Florez y el tenso momento que se vivió tras el ensayo

La imitadora anticipó en qué consistirá la presencia del presidente en el espectáculo Fátima Universal. A la salida del ensayo, se produjo un disturbio que derivó en una detención.

Este martes, Javier Milei será parte del show que presenta la imitadora Fátima Florez en la ciudad de Mar del Plata, y el mandatario acudió al Teatro Roxy para un breve ensayo junto a la humorista que protagoniza el espectáculo Fátima Universal.

Cerca del mediodía, Milei llegó a la mencionada sala en medio de un gran operativo de seguridad, y rodeado de manifestantes a favor y en contra de su gestión. Tras el ensayo, Florez precisó en diálogo con la prensa que la voz del líder de La Libertad Avanza "sonó espectacular".

La artista adelantó que la participación de Javier Milei se dará sobre el final del show, con la interpretación de la canción El rock del gato. “La eligió él, es una canción de su repertorio, así que me pareció muy acorde que se sienta cómodo y contento”, comentó Fátima Florez.

La dupla ya había compartido escenario en La Feliz, pero la imitadora precisó que esta será la primera vez que ambos canten el tema de Ratones Paranoicos. “Parecía que ensayábamos desde hace mucho tiempo. Todo fluyó muy bien, con la producción, los sonidistas y la banda. Estábamos todos festejando”, enfatizó la actriz.

Sin embargo no todo fue clima celebratorio en la previa del reencuentro escénico entre Javier Milei y Fátima Florez, ya que a la salida del ensayo, un hombre golpeó la camioneta en la que se retiró el mandatario, por lo cual fue inmediatamente reducido y detenido por la custodia presidencial.