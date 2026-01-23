Fátima Flórez anunció la presencia de Javier Milei en una función especial en Mar del Plata

Fátima Flórez confirmó que el presidente Javier Milei asistirá a una función especial del espectáculo "Fátima Universal" el martes 27 en el teatro Roxy.

Javier Milei saludó a Fátima Flórez en el teatro, a pocas semanas de asumir como presidente.

La actriz Fátima Florez sorprendió este viernes al anunciar que el presidente Javier Milei asistirá a una función especial del espectáculo “Fátima Universal”, el próximo martes 27 de enero a las 21, en el Teatro Roxy de Mar del Plata donde la artista se encuentra haciendo temporada.

La confirmación reavivó el interés por el vínculo personal que ambos mantuvieron y que formó parte de la agenda mediática durante la campaña por las elecciones del 2023 y en los primeros meses de mandato del libertario.

Última visita de Javier Milei a Fátima Florez La visita presidencial no es una novedad porque la última vez que Milei fue a ver a Flórez también había sido en Mar del Plata, durante la temporada de verano 2024, semanas después de asumir la Presidencia. Aquella aparición generó fuerte repercusión, con imágenes del mandatario en la platea y subiendo posteriormente al escenario para besar a la actriz.

visita de milei a fatima Tras esa etapa inicial del mandato, y la posterior separación, pasaron varios meses antes de que se hablara de una posible presencia de Milei en la gira de Flórez por Estados Unidos, aunque finalmente esa visita no se concretó.

El anuncio de esta nueva asistencia del Presidente se da en un contexto distinto a la temporada, y especulaciones sobre si solo los une una amistad tras la relación formal, o el romance renació entre el Presidente y la artista.