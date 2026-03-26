El conductor reveló nuevos datos sobre el presente de Adorni luego de su reaparición pública en medio del fuerte escándalo que lo rodea.

Manuel Adorni finalmente brindó una conferencia de prensa en medio de la gran polémica que lo tiene como principal protagonista. El jefe de Gabinete enfrentó a los periodistas y Eduardo Feinmann reveló la reacción del Gobierno, específicamente de Javier Milei y Karina Milei.

El ministro aclaró que "todo lo que tiene está declarado" y que "lo de la casa de Martínez es que es parte de una operación política y mediática que se armó en pos de dañar al Gobierno, porque ni siquiera es una operación contra mí. Esto, claramente, es una operación contra el Gobierno, como hubo otras, ¿no?".

Eduardo Feinmann reveló un dato sorpresivo sobre la reacción que tuvo el Gobierno tras la conferencia de Manuel Adorni: "En el Gobierno es como si nada hubiera pasado. El rumor que estaba dando vueltas es de un Adorni que no llegaba al 29 de abril, día en el que se va a presentar en la Cámara de Diputados, y el presidente Milei dijo: "Me va a encantar estar ahí con vos".

Eduardo Feinmann confirmó que Karina y Javier Milei no le soltarán la mano a Manuel Adorni ¿Lo apoyan? Eduardo Feinmann reveló detalles de la reacción del Gobierno tras la conferencia de Manuel Adorni A su vez, dejó en claro que "hasta donde sé, sé que hay varios sectores que lo quieren esmerilar y lo quieren ver caer". Respecto al apoyo a Adorni, Feinmann sostuvo que ni "Karina Milei ni el propio presidente le van a soltar la mano".