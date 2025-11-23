Llegan los Martín Fierro Latino 2025: los detalles de una premiación muy esperada
Las estatuillas se entregarán este domingo 23 y Luis Ventura contó información exclusiva en el programa Secretos Verdaderos.
Los Martín Fierro Latino 2025 se entregarán este domingo 23 de noviembre y Argentina tiene más de 40 nominaciones. Esta premiación será la tercera y se llevará a cabo en Miami, Estados Unidos y hay máxima expectativa entre los organizadores y las figuras que disfrutarán de una espectacular noche.
Luis Ventura, presidente de APTRA, se encuentra en Miami y el sábado por la noche realizó un móvil desde los Estados Unidos para Secretos Verdaderos (América). Allí se mostró muy feliz y dejó en claro que "llega a su tercera edición y es un acontecimiento televisivo que marca la incursión del Martín Fierro como premio criollo, argentino y nacional de trascender a las fronteras internacionales y plantarse en la tierra del Oscar".
A las 21:00 horas, se dará paso a la lujosa alfombra roja por donde las figuras desfilarán con sus increíbles looks y la conducción estará a cargo de Andrea Estévez y Alejandro Dávalos. La ceremonia comenzará a partir de las 22:00 horas y el conductor será el periodista Ronen Suarc.
Luis Ventura reveló los platos que degustarán los invitados en los Martín Fierro
Los Martín Fierro Latino se podrán disfrutar a través de la pantalla de América TV y por DNEWS, la señal latinoamericana de noticias presente en los canales 700 y 1700 HD de DIRECTV.
Luis Ventura en Secretos Verdaderos reveló los diferentes platos que podrán degustar los invitados. Como entrada, los famosos disfrutarán de una ensalada de pechuga de pato glaseada con naranja y mezcla de hojas tiernas. Mientras que el plato principal serán costillas braseadas con risotto clásico, vegetales baby y salsa demi de malbec y el postre será un Trifle de martini espresso con chocolate.