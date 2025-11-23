Las estatuillas se entregarán este domingo 23 y Luis Ventura contó información exclusiva en el programa Secretos Verdaderos.

Los Martín Fierro Latino 2025 se entregarán este domingo 23 de noviembre y Argentina tiene más de 40 nominaciones. Esta premiación será la tercera y se llevará a cabo en Miami, Estados Unidos y hay máxima expectativa entre los organizadores y las figuras que disfrutarán de una espectacular noche.

Luis Ventura, presidente de APTRA, se encuentra en Miami y el sábado por la noche realizó un móvil desde los Estados Unidos para Secretos Verdaderos (América). Allí se mostró muy feliz y dejó en claro que "llega a su tercera edición y es un acontecimiento televisivo que marca la incursión del Martín Fierro como premio criollo, argentino y nacional de trascender a las fronteras internacionales y plantarse en la tierra del Oscar".

A las 21:00 horas, se dará paso a la lujosa alfombra roja por donde las figuras desfilarán con sus increíbles looks y la conducción estará a cargo de Andrea Estévez y Alejandro Dávalos. La ceremonia comenzará a partir de las 22:00 horas y el conductor será el periodista Ronen Suarc.

Luis Ventura reveló los platos que degustarán los invitados en los Martín Fierro Llegan los Martín Fierro Latino 2025: los detalles de una premiación muy esperada Los Martín Fierro Latino se podrán disfrutar a través de la pantalla de América TV y por DNEWS, la señal latinoamericana de noticias presente en los canales 700 y 1700 HD de DIRECTV.