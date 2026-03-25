Llega a Maipú un nuevo evento de DJ's 5 Mix para recordar clásicos eternos y lentos inolvidables

Llega a Maipú un evento que dará que hablar y tendrá lugar en el magnífico Parque Metropolitano del departamento de Maipú. Se trata del proyecto "DJ’s 5 Mix – Clásicos eternos y lentos inolvidables", constituidos por DJs de amplia trayectoria.

El primer evento se realizó durante el año 2024 en el Parque Central y ahora vuelven con todo en este 2026 para la décima edición. En esta oportunidad se desarrollará en el Parque Metropolitano y contará con la participación de 10 DJ de nuestra provincia.

Será el próximo domingo 29 de marzo a partir de las 17:00 horas hasta las 22:00 con entrada libre y gratuita. Durante la jornada se escucharán diferentes sets de música de los 80, 90 y 2000, tanto movidos como lentos.

Llega la décima edición del evento organizado por DJ's 5 Mix a Maipú DJ - Portada (1) "Para nosotros, hacer esto con música retro de los años 80, 90 y 2000 es algo muy importante porque volvemos a la música anterior. Es un evento donde va gente de todas las edades", comentó Carlos Olguin, integrante del grupo.