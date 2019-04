Leticia Brédice: "Voy al 'Bailando' para pagar el agua"

Leticia Brédice contó el motivo por el cual aceptó participar del Bailando 2019, el certamen que comenzará a fin de mes.

"Voy al Bailando este año porque no se puede pagar ni el agua. ¿Cómo hago con esos 10 mil pesos de AySA? Es un tema Argentina, está muy complicado", dijo en una entrevista con el programa radial El espectador.

Por otra parte, la actriz confesó: "El Bailando es un programa donde la imagen es importante. Lo que más me gusta es compartir con la gente del espectáculo. Yo no me la creo: no me importa ser la uno, la dos o la última. Voy a hacer un show".

Fuente: Diario Show