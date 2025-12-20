¿Le tiene envidia? Sabrina Rojas apuntó directo a Wanda Nara por una foto que subió junto a su novio: "Ganso"

Sabrina Rojas analizó sin filtros la imagen que Wanda le tomó a su novio mientras dormía y lanzó una teoría que dejó a todos con la boca abierta.

La temperatura en la farándula nacional no para de subir y, esta vez, la encargada de encender la mecha fue Sabrina Rojas. La actriz, puso el ojo en la última publicación de Wanda Nara. La conductora de Bake Off decidió mostrar su costado más tierno al fotografiar a su novio, Martín Migueles, en pleno descanso.

Sabrina Rojas odió la foto íntima de Wanda con Martín Wanda acompañó la imagen con un "Te amo" y una seguidilla de emojis que despertaron la curiosidad de todos: un ganso, un caballo, una ducha, una llave, una carta y unos clips. Sin embargo, nadie fue tan lejos como Sabrina. Con una ironía letal, Rojas arrancó su descargo disparando contra la supuesta falta de actividad del empresario: “Siempre laburando él”.

sabrina-rojas-wanda-migueles La foto criticada por Sabrina Rojas. @wanda_nara Pero la verdadera estocada llegó cuando decidió "traducir" la simbología utilizada por la hermana de Zaira, dejando a todo el panel en shock “Para mí, hasta ahora es: ‘estoy enamorada de un ganso que la tiene como un caballo", lanzó Sabrina sin ningún tipo de pudor, analizando la anatomía de la relación según su propia visión.

wanda nara martin migueles (1) El novio nuevo de Wanda Nara. @wanda_nara Pero el análisis no terminó ahí; Rojas continuó hilando la historia de los emojis con una picardía absoluta: "Quiero que me dé en la ducha, pero no va a tocar mi fortuna porque la tengo bajo llave’". De esta manera, transformó una simple declaración de amor en una seguidilla de palitos vinculados a la pasión y a los intereses económicos de la mediática.