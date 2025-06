Sabrina Rojas explotó de furia contra Luciano Castro por faltar al cumpleaños de su hija: "Las personas eligen"

La conductora de América compartió todos los detalles en su cuenta de Instagram y en dos historias arremetió contra Luciano con fuertes indirectas: "Nosotros siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semana tras semana de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes".

"Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido solo para soplar las velas, ni loca me lo perdía . Las personas eligen y yo los elijo siempre", expresó Sabrina Rojas con un claro mensaje contra su expareja y padre de sus dos hijos.

Posteriormente a esto, compartió un video de ella bailando junto a una profunda reflexión: "¿Yo? Siempre feliz, orgullosa de mí, disfrutando de mis hijos y de mi vida! Libre, sin cargar energías pesadas y oscuras que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando, porque para mis hijos la vida es bella".

Captura de pantalla 2025-06-30 180450.png Sabrina Rojas apuntó contra Luciano Castro. Foto: captura de pantalla Instagram/ @rojassasi.

En el final, Sabrina Rojas subrayó: "Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Si, me amo, amo mi vida. Y cuando no te queda otra, te das cuenta que sola podés con todo y encima sos feliz".