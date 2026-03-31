Laura Dern será la cara del escándalo: la nueva serie que destapará el horror de Jeffrey Epstein

Basada en el libro "Perversion of Justice", la nueva apuesta de Sony promete revelar detalles inéditos del caso que conmovió al mundo.

Laura Dern se prepara para el desafío más intenso de su carrera. / IMDB - NA

Sony Pictures Television confirmó que está en pleno desarrollo de una serie que se meterá en el barro de uno de los casos más oscuros de la elite mundial: la investigación periodística que terminó con el imperio de crímenes del financiero Jeffrey Epstein. Con una dupla de oro confirmada, el proyecto ya está en la mira de todos los críticos y promete ser el estreno más polémico de la temporada.

jeffrey Epstein 2 El proyecto retratará uno de los casos más polémicos de la historia. NA Una investigación de años: la periodista que no se calló nada El corazón de esta ficción será la labor de Julie K. Brown, la valiente reportera del Miami Herald que relanzó el escándalo cuando el mundo parecía haberlo olvidado. Laura Dern, una de las actrices más prestigiosas de su generación, no solo protagonizará la historia, sino que también oficiará de productora ejecutiva.

laura dern (1) Tras ganar el Óscar por Marriage Story, Dern vuelve a las miniseries con un papel cargado de compromiso social. IMDB La trama de la serie seguirá el rastro de Brown durante años, mostrando cómo logró persuadir a sobrevivientes clave para que hablaran públicamente, un movimiento que fue el principio del fin para Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

jeffrey Epstein 3 Jeffrey Epstein y el círculo de poder que será retratado en la nueva apuesta de Sony Pictures. NA Aunque hasta ahora el caso se había abordado únicamente en formato documental, esta será la primera serie de ficción inspirada en los hechos reales. Bajo la mirada ácida y certera de Adam McKay (el genio detrás de The Big Short y Don't Look Up), la producción se presenta como un fuerte descargo contra el sistema legal.