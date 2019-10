Las predicciones políticas de Luciana Salazar además de generar varias explosiones políticas, como cuando anticipó la llegada del nuevo cepo, también provocó cruces y una disparatada versión sobre quién estaba detrás de la información.

Y Luli se instaló de tal manera en la mesa política, que ahora la convocaron de Netflix para promocionar The Politician, una nueva serie que se estrenó el pasado 27 de septiembre, y que gira en torno a las aspiraciones políticas de Payton Hobart, un chico rico de Santa Bárbara, que en cada temporada se involucrará en una situación política diferente.

En un juego de imágenes que recrea una conversación telefónica entre la rubia y el protagonista, Salazar le da consejos para que pueda ganar las elecciones. "Hola Payton, me dijeron que estás buscando una asesora política para tu campaña. No te puedo revelar mi fuente pero me pasaron el dato de que venís muy bien en las encuestas. Bueno, escuchame, si vos querés ser el candidato de los indecisos tenés que seguir estos tips que te voy a pasar".

"Si vos querés ganar las elecciones, lo primero que tenés que hacer es conseguirte un compañero de fórmula bien distinto a vos, para que conecte con la gente", expresa Luli mientras se van superponiendo diversas escenas de la ficción. "Y si tenés algún secreto, contalo. Mirá que un romance en la política siempre garpa".

"También es muy importante que te saques fotos donde se te vea humano y sensible con los demás. Es lo que hacen todos. Si querés conquistar a los indecisos, tenés que ser honesto. O por lo menos aparentalo", dice durante la conversación, y luego hace un guiño a lo que fue su relación con Martín Redrado: "Tené cuidado con tu pareja, porque después se puede quedar con muy buena información, te lo digo por experiencia. Haceme caso en todo que yo soy la pitonisa de la política"

Sin dudas, Luciana entendió el juego político, y ahora le agregó marketing.

Fuente: Exitoína