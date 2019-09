Luciana Salazar hizo una fuerte denuncia contra el gobierno de Macri

El día de las PASO, Luciana Salazar comenzó a hablar de política en Twitter, y a dar sus opiniones respecto a temas de coyuntura. La repercusión en las redes fue inmediata. La participante del Bailando 2019 aclaró que su interés en la actualidad no es nuevo, solo que antes no lo expresaba en público. Además, pidió que si Mauricio Macri no consigue ser reelecto, se investigue si se usaron fondos públicos para pagarles a trolls que atacaran a aquellos usuarios que, como ella, discrepan del Gobierno.

"Estoy muy enojada con todos. Me gustaría que los políticos dejaran de ver al país como un negocio y que realmente quieran que crezca. No puede ser que haya 40 por ciento de pobres, es una vergüenza. Y el 50 por ciento son chicos", dijo la mamá de Matilda, algo desilusionada, en diálogo con Intrusos.

Además, Salazar aseguró que "Argentina necesita un cambio. Nos están dejando un país no solo pobre sino también fundido, y encima endeudado. ¿A dónde vamos a llegar?". Si bien se definió como "neutral", la actriz contó que durante los últimos tiempos se sintió "muy hostigada por este Gobierno".

"Me gustaría que se investigue, si no sigue Mauricio (Macri), si hubo fondos para pagar a un trollcenter", sentenció, en referencia a los usuarios de Twitter que lanzan agravios contras quienes manifiestan una postura encontrada. "Dicen que usan trolls para limitar la libre expresión –agregó–, es una barbaridad". Y concluyó: "A todos los que queremos opinar algo que no esté a favor del Gobierno, nos matan. Es un papelón que se destine plata cuando tenemos gente durmiendo en las calles".

Respecto a a quién votará en las elecciones presidenciales de octubre, Luciana admitió que le hubiera encantado contar con una "tercera opción". "En este país es difícil, hay una grieta, tengo fe de que el país va a avanzar. Pero la gente se muere de hambre, han destruido a la clase media".

La modelo también aclaro que no usa su Twitter "para operar ni sacar ningún beneficio", como sostiene la diputada Amalia Granata, y que simplemente vierte sus opiniones como una ciudadana más, que observa en qué condiciones vive la gente.

Salazar también sorprendió al contar que le ofrecieron sumarse a un espacio político, cuyo nombre prefirió no dar: "Me propusieron si quería lanzar un spot, pero hacerlo sería ponerme en campaña o ponerme del lado de un partido. Y yo no busco ningún cargo, ni ser política".

Sin embargo, la modelo no descarta trabajar en un futuro cerca de la gente. "Hoy no estoy preparada, y se necesita, más allá de la buena predisposición y la honestidad, conocimiento, estar realmente preparado, y no es mi situación ahora. Me pondría a estudiar y saber más de leyes", advirtió.

¿Por qué ahora decidió mostrar sus opiniones en las redes, y hasta acercar una "bomba" sobre las elecciones en diálogo con Marcelo Tinelli, en plena emisión del Bailando? "Siempre tuve interés, pero no lo demostraba como ahora, que lo hago más evidente. El año pasado hice un comentario del FMI y me costó: los trolls macristas me empezaron a dar, pero bueno".

"Mezclo información, opinión; también les contesto a algunos machirulos. El día de las PASO me brindó datos un amigo y los puse. Como vi la repercusión, quería más información. Soy yo la que lo pido, no es que me lo dan. Me gusta y soy curiosa", explicó Luciana.

