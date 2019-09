Tenso cruce entre Luciana Salazar y Amalia Granata en un programa de televisión

Ambas fueron pareja del mismo hombre, Martín Redrado. La enemistad entre ellas es de público conocimiento. Sin embargo, en estos tiempos la batalla mediática entre Amalia Granata y Luciana Salazar se da en el campo político: una convertida en diputada electa en Santa Fe, su provincia natal, y la otra como una suerte de "pitonisa de la política" en redes sociales.

"Luciana, estamos analizando un tuit tuyo, y uno si va a la cuenta de Luciana de cuatro tuits tres fueron en contra de Amalia Granata. ¿Estás muy enojada con Amalia, que la tenemos acá?", planteó el tema Diego Brancatelli en Intratables, el ciclo que conduce Fabián Doman a través de la pantalla de América.

"Mirá, yo lo que te voy a decir es una sola cosa, para mí hoy es más productivo ubicar a machirulos o misóginos, que por lo menos los que están bardeando de esa forma representan a este Gobierno, me parece mucho más productivo meterme con esa gente que contestarle a una mujer y generar una pelea mediática, que en definitiva es lo que quieren algunos, para tapar tal vez otras cosas más importantes que yo estoy diciendo", expresó la modelo, tratando de desentenderse de cualquier polémica.

"Buen punto. Ahora, está Amalia acá, ¿ustedes se hablan, no se hablan, fueron amigas en algún momento? Es una discusión política, ojo, no es una discusión ni del Bailando ni de vedetongas", intervino el conductor.

"Pero ellos lo levantan como una pelea mediática de mujeres, y eso es lo que no está bueno. Ayer a mí me quisieron meter en una polémica con ella en el programa y yo fui la primera que la defendí", aclaró la participante del Bailando 2019.

"No, es que no entiendo el tema de la pelea que está planteando porque nadie planteó ninguna pelea, simplemente a mí me preguntaron qué pensaba de los tuits y dije que para mí es una operadora, y no es una mala palabra ser una operadora, lo que pasa es que en este país está mal utilizada. No está mal, y no está mal tener un fin en común para operar", afirmó Granata.

"Amalia, eso te lo puedo entender perfectamente, ahora, lo que dijiste en otros medios no. Porque vos dijiste que yo tartamudeaba cuando hablaba de política, y eso no me parece que sea no entrar en polémica. Para mí sí, para mí sí es entrar en polémica, porque a vos hoy en el programa te pasó exactamente lo mismo", le dijo Luciana.

"Dije que me parecían más consistentes los tuit que un vivo, que en un vivo hacías agua y con los tuits escribías diferente a cuando se te preguntaba en vivo", se defendió la periodista y dirigente política.

"Sí, es lo mismo que te pasó hoy a vos en el programa", le respondió Luli

"No, no sé de qué hablás. Te estoy diciendo lo que dije, que es que me parecían sólidos los tuits, de una forma de escribir que no es la tuya de hablar, y si cuando hablabas en vivo hacías bastante agua", contraatacó Amalia.

"No, y que tartamudeaba", insistió Luciana en ese punto.

"Bueno, cuando hacés agua tartamudeas, te ponés como nerviosa porque no estás empapada en el tema. Tartamudear es hacer agua en algo, es no saber cómo salir de esa situación. Y eso es una falta de respeto, un insulto, un tema de mujeres?, no entiendo", minimizó el tema la diputada por Santa Fe.

"Para mí no me parece algo bueno decirle a una persona lo que estás diciendo, pero está todo bien, yo salí a defenderte. Yo muestro otra cara, a mí me parece que entre mujeres nos tenemos que cuidar", recalcó Luciana.

"Pero si acá nadie está peleando, estamos debatiendo y estamos dialogando. Me parece que querer poner la chicana del tema de las mujeres, porque sabemos en el momento sensible que estamos, sobre todo en un fin de semana donde han muerto muchas mujeres, me parece que esa chicana no te suma a vos, que sos la que lo está diciendo, porque podemos debatir o consensuar, coincidir o no, y eso no es enfrentarse entre mujeres. Me parece que estás llevando el diálogo a un lugar que no te suma a vos como mujer", se explayó la panelista.

"Amalia, vos conocés muy bien los medios, vos sabés cómo trabajan. Vos fijate que yo ayer no dije nada malo de lo tuyo, y nadie levantó que yo hablé bien de vos, o que dije que te merecías porque fuiste votada democráticamente. Vos fijate que ningún medio lo levantó. Ahora, lo que vos dijiste, la chicana que vos dijiste, la levantaron todos", lanzó entonces Salazar.

"Pero yo no lo considero una chicana decir que en el vivo hacés agua y en el Twitter escribís bien", se mantuvo en su postura Granata.

"Me parece perfecto que tengamos ideas diferentes, ahora, yo no chicaneo a nadie y menos a una mujer", concluyó Luciana.

"Me encanta que esté Amalia ahí presente para decirle que yo nunca hablé mal de ella, la respeto, más allá que no coincidamos con nuestras opiniones o pensamientos políticos, la respeto absolutamente y creo que lo tiene bien merecido su puesto de diputada. Después, como se desenvuelva va a ser cosa de ella, pero yo siempre la respeté y nunca hablé mal de ella", intentó bajarle luego el tono a la polémica. Sin embargo, la despedida lejos estuvo de ser amigable.

"No critico sus tuits, al contrario, y entiendo que es una operadora, pero quiero que entiendan que no es algo malo ser una operadora", dijo Amalia, a lo que ella retrucó: "Yo también le puedo decir a ella que es operadora de los macristas, yo también lo puedo decir de ella, porque ella tuvo varios tuits hablando de Cristina chorra y además se sacó fotos con Mauricio Macri, entonces también puedo decir que es una operadora".

