Las exigencias de Rocío Oliva para participar en Los Ángeles de la mañana

La sorpresiva renuncia de Evelyn von Brocke a Los Ángeles de la mañana generó rumores acerca de su remplazo. Ángel de Brito confirmó a Siempre show que está trabajando junto con la producción, y solamente aseguró que Rocío Oliva ya no es una candidata.

El conductor explicó, además, que debido a que Mariana Brey está por dar a luz, se están buscando dos remplazantes para el panel. Si bien todavía es muy pronto para hacer el anuncio, Ángel jugó con el misterio y dio apenas una pista: "Son nombres potentes, creo que la tranquilidad no va a ser el espíritu de LAM nunca. A mí gustaría que vuelva alguna de las que estuvo".

Uno de los rumores que habían surgido señalaba a Rocío como una de las indicadas. Sin embargo, el conductor confirmó que no se pudo llegar a un acuerdo con la ex de Maradona: "Si ella quiere, es bienvenida. ¿Por qué no?". Al parecer, el problema del acuerdo fueron las exigencias de la futbolista y algunas incompatibilidades con el formato del programa: "La producción estuvo charlando con ella y tenía lista de exigencias. Pedía mucho dinero, tener una sección de deportes en el programa y no quería hablar de Diego . Así que preferimos no tenerla", confirmó Ángel.