En mayo Morena Rial hizo el anuncio: "Denuncié penalmente a Martín Cirio, no voy a dejar pasar que una persona tan cínica y asquerosa ataque a mí hijo. Esto va para todos. Que se animen a hablar idioteces de él, ¡las van a pagar!”, expresó la joven en relación al camino legal que iniciaba contra el youtuber conocido como La Faraona, por los dichos que había tenido sobre su hijo Francesco el pasado 27 de marzo.

En ese momento, Cirio habló con Exitoína y redobló la apuesta. "Lo que dije fue desde el humor. Las personas que me siguen saben y entienden perfectamente mi humor. Y si More me quiere denunciar penalmente que lo haga, pero le recomiendo que se asesore mejor y sea más inteligente porque decirme 'cínico y ser nefasto' es una injuria, y lo que dijo su abogado, que soy 'una persona tan siniestra y enferma' también lo es. Nos vemos en Tribunales".

Finalmente, este lunes 16, los protagonistas se encontraron en Tribunales con sus respectivos abogados y llegaron a un acuerdo. "Asunto arreglado. Será Justicia", escribió el mediático en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que se lo ve muy sonriente junto a More, y acompañados de sus respectivos abogados.

Morena Rial y La Faraona firmaron la paz

Luego, La Faraona hizo un par de historias y se disculpó con un video. "Acabo de llegar a casa y quiere decir algo que no lo van a escuchar nunca decir de mi boca, pero esta vez sí. Perdón", bromeó, y agregó: "Cuando me causa gracia algo de una persona es algo específico, como Maru Botana que se levanta temprano o los canjes de Mariano Martínez, y con More Rial es lo mismo, nunca hubo nada personal. Pero sé que la ofendí, así que pido disculpas".

Pero esto no terminó allí, ya que Cirio anunció que la hija de Jorge Rial va a participar de Carolos en el Bar, una sección de su canal de Youtube en la que se parodia a Polémica en el Bar en la que participan Lizardo Ponce y Papryka, y a la que suelen invitar a muchos famosos. "Esta relación bipolar no resiste ni media hora de terapia", señaló La Faraona, divertido, al revelar hasta dónde llegó el acuerdo con More.

Esta no fue la primera vez que La Faraona tiene conflictos legales con otra celebridad. En marzo de este año, Gladys “La Bomba Tucumana” afirmó que iba a demandarlo por haberla tratado de "nefasta" y de "apoyar esclavistas y torturadores de niñas de 11 años violadas". Cirio había sido muy crítico con la cantante debido a una canción que hizo para el diputado de extrema derecha, Alfredo Olmedo, y por trabajar para Juan Manzur, el gobernador de Tucumán.

Fuente: Exitoína