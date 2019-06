Un masivo corte que se registró pasadas las 7 de la mañana de este domingo, afectó a toda la Argentina, ciudades de Uruguay y parte del sur de Brasil. Y en medio del apagón, varios famosos se expresaron en Twitter.

Ante esta situación, la Secretaría de Energía explicó que “un colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó también al Uruguay”.

“Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay sin luz… justo cuando arrancó la Copa América. Europa, no entendés nada, así se organizan las cosas para llamar la atención!”, fue uno de los mensajes de Malena Guinzburg que se mostró muy activa en las redes sociales con respecto al corte de luz.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay sin luz... justo cuando arrancó la copa América. Europea, no entendés nada, así se organizan las cosas para llamar la atención! — Malena Guinzburg (@mguinzburg) 16 de junio de 2019

"Así como en verano nos hacemos amigos de los que tienen pileta, hoy vayamos tanteando a los que tienen generador", agregó con ironía Malena.

Así como en verano nos hacemos amigos de los que tienen pileta, hoy vayamos tanteando los que tienen generador. — Malena Guinzburg (@mguinzburg) 16 de junio de 2019

“Ahora hablando en serio… deberíamos desenchufar todo por si de pronto la electricidad vuelve zarpada o nos resignamos a que se quemen las cosas? Es un complot de las cadenas de electrodomésticos? O directamente La Luz nunca va a volver?”, se preguntó luego la comediante.

Ahora hablando en serio... deberíamos desenchufar todo por si de pronto la electricidad vuelve zarpada o nos resignamos a que se quemen las cosas? Es un complot de las cadenas de electrodomésticos? O directamente La Luz nunca va a volver? — Malena Guinzburg (@mguinzburg) 16 de junio de 2019

“Levante la mano el que ya, por lo menos dos veces, tocó el interruptor de La Luz del baño, aunque sepa que no anda”, bromeó la hija del recordado conductor y humorista.

Levante la mano el que ya, por lo menos dos veces, tocó el interruptor de La Luz del baño, aunque sepa que no anda — Malena Guinzburg (@mguinzburg) 16 de junio de 2019

"Buscando dónde carajo puse la pava normal, esa que se usa con fueguito, no la chetada eléctrica que no me sirve para nada", siguió Malena.

Buscando dónde carajo puse la pava normal, esa que se usa con fueguito, no la chetada eléctrica que no me sirve para nada. — Malena Guinzburg (@mguinzburg) 16 de junio de 2019

Si bien las causas aún no están determinadas “ya se comenzó con la recuperación en las regiones de Cuyo, NOA y Comahue y se está abriendo el resto del sistema para continuar con la recuperación total, que se estima puede llevar algunas horas”, dijo el organismo oficial.

Las primeras hipótesis del fenómeno que dejó a oscuras a todo el territorio nacional indican que el apagón se produjo debido a un desbalance entre la energía aportada y la demanda. Normalmente, esto puede ocurrir ante la presencia de una falla en un nodo troncal del sistema, según detallaron desde el área de prensa de Edersa, la empresa de energía de Río Negro, a los medios de esa provincia.

Además de Malena Guinzburg, Narda Lepes, Diego Brancatelli, Nik, Mariano Peluffo, Hernán Caire, Yanina Latorre, Gonzalo Heredia, José María Listorti; entre otros, manifestaron sus sensaciones en la red social del pajarito y compartieron algunas palabras con sus seguidores.

¡Mirá los tuits de los famosos tras el tremendo apagón en Buenos Aires!

Busca la radio de tu abuela/o , sacale las pilas al control de la tele y sintoniza @Metro951 te acompañamos hasta que caiga todo. Mesa Compartida. De 12 a 14. — Narda Lepes (@NardaLepes) 16 de junio de 2019

Son frecuentes los cortes... 4...5 horas.

Hoy fue un problema mucho más grandre.

Ahora, NUNCA te compensan lo que perdiste de trabajar en todas esas horas.

Pagamos entre 14 y 18 mil pesos por mes.

Es inviable un comercio así.@EdenorClientes — Diego Brancatelli (@diegobranca) 16 de junio de 2019

Se equivocaron de palanca, zapallos!!! — Mariano Peluffo (@marianopeluffo) 16 de junio de 2019

Ya se q no soy original....pero todo un pais sin luz? No lo puedo creer — Yanina Latorre (@yanilatorre) 16 de junio de 2019

Siempre somos muy de colapsar. — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) 16 de junio de 2019

Feliz día del padre a oscuras !! pic.twitter.com/CALU85STpO — José Maria Listorti (@SoyListorti) 16 de junio de 2019

Fuente: Teleshow