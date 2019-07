Gerardo Romano no tiene filtro. Expresa sus opiniones e ideas de una manera efectista que siempre termina generando repercusiones, polémicas o escándalos. Pero en su paso por Intratables el jueves 11, el actor sorprendió con una dura crítica a Pasapalabra, el ciclo de entretenimientos que conduce Iván de Pineda en la pantalla de El Trece.

En medio del estreno de la tercera temporada de El Marginal, donde es uno de los protagonistas, al artista le preguntaron si prefería a Sebastián Ortega o a Marcelo Tinelli, pero él encaró por otro lado, y terminó opinando contra el programa de preguntas y respuestas. "No me gustan los entretenedores porque mientras un país se debate en la situación caótica en la que estamos el canal más importante del oligopolio mediático pasa un programa pelotudo que se llama ‘Pasapalabra’. En cuando alguien no sabe que contestar dice ‘pasapalabra’ como si tuviera cinco años, me gustaría que hubiera un debate político en esa hora", lanzó.

Pero al parecer, las críticas de Romano tienen otro trasfondo, y así lo hizo saber en Twitter Krocita, la productora del programa de El Trece. "Gerardo Romano pidió 8000 pesos para venir a Pasapalabra. Se le dijo que NO. Somos selectivos con el presupuesto del programa. Lamento enormemente que se comporte como un nene que no recibió lo que quería en Navidad. Si algo no somos es pelotudos... como para pagarle a él", aseguró.

"Acá todo en muchos pasa por si sos Macrista o Kirchnerista. Les mando un beso a la ideología política de c/u. No respeto a NADIE que se meta con el laburo de los demás. Ni con el mio, ni con el de mi gente, ni con el de nadie. Después, voten al que se les cante. Todos nos cagan", y para terminar, agregó: "Y aclaro. Esto es porque de la nada dijo que es un programa pelotudo y que hay que cambiarlo por uno de debate político. O sea, él le va a dar de comer a todas las familias que laburan ahí? No. Se caga en el laburo de los demás. Obvio".

Fuente: Exitoína