Gerardo Romano protagonizó un tenso cruce con venezolanos

Un tenso cruce protagonizó el actor Gerardo Romano con inmigrantes venezolanos, quienes terminaron invitándolo a vivir un mes en Caracas para que conozca la situación que se vive en medio del régimen de Nicolás Maduro.

El contrapunto se produjo en el programa A Dos Voces (TN), cuando Romano se quejaba por la violencia policial contra un joven que protestaba a favor de la no injerencia internacional en medio del conflicto interno que atraviesa Venezuela.

La discusión se inició cuando Romano criticó el papel de la Policía de la Ciudad durante las manifestaciones que se produjeron este martes en la embajada de Venezuela a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

"No deberíamos distraernos de lo que está pasando, de lo que ocurrió acá, que nos lo tapa Venezuela. Hubo un sector que se trasladó a la embajada y la Policía le disparó en la cabeza a un chico que estaba ejerciendo el derecho de apoyar la no injerencia (de Estados Unidos) y quedó internado", dijo Romano, cuando fue interrumpido por gritos que lo acusaban de estar mintiendo y de no haber estado en el lugar de los hechos.