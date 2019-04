Gerardo Romano: "La gente que lea el libro de Cristina va a adherir mucho más a ella"

Se sabe que es un férreo defensor del gobierno kirchnerista, y que generalmente tiene una postura vehemente a la hora de fijar su posición.

Por eso, no sorprendió que al ser consultado por Sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner, aprovechara para reafirmar su posición con respecto a la ex mandataria y cuestionar al presidente Mauricio Macri durante su paso por El Diario de Mariana, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani por la pantalla de El Trece.

"¿Qué te pareció? ¿Lo empezaste?", le preguntó la conductora.

"Sí, lo empecé. Me parece que mucha gente, por más que sea cristinista o kirchnerista, se va a sacar dudas", expresó el actor.

"¿Con respecto a qué temas?", indagó Mariana.

"Te tiro un tema, por ejemplo, La Rosadita. La gente contando plata, la plata acá, no tenía nada que ver la plata acá. Y Elaskar después declaró, y después la ruta del dinero K se sobreseyó, y el libro que escribió Daniel Santoro sirve para poner en la pata de la cama y que quede bien", sentenció.

"Yo opino que la gente que lea el libro va a adherir mucho más a Cristina", subrayó.

"No tengo trato con Cristina como para preguntarle, ni confianza tampoco, ni me importa, como para preguntarle por qué no me lo regala, me importa que diga la verdad histórica, y que ahora, para las elecciones, la gente vote sabiendo quién es quién. Nada más, eso es lo que me importa", recalcó.

"Cuando mencionabas lo de La Rosadita, en el libro, que arrancaste contando eso, yo te pregunté por la corrupción. ¿Vos crees que no hubo corrupción en el gobierno kirchnerista?", volvió a preguntarle la conductora.

"No sé si tanta como la que hay ahora. No sé si la del Correo, o las cloacas de Morón, o el contrabando de autopartes, o las escuchas ilegales, o los aportantes truchos, si todo eso es más o es menos. Los Panamá Papers. Dimitió el presidente de Islandia, el primer ministro de Pakistán, el primer ministro español, por tener sociedades offshore en los Panamá Papers", respondió Romano, apuntando directamente contra el actual Gobierno.

Y, acto seguido, se trenzó en una discusión con Gerardo Tato Young, uno de los panelistas del ciclo, quien le dijo que estaba "mal informado".

"No quiero verte a vos en ese lugar. ¿Por qué está pasando esto? Esto es un ejemplo perfecto de lo que está sucediendo en nuestra sociedad", intentó mediar Fabbiani.

Sin embargo, ante esa pregunta Romano volvió a cargar contra Young por un comentario contra él cuando subió al escenario durante un acto en la 9 de Julio junto a las Madres de Plaza de Mayo, en 2017.

"Me da pena como país que nos esté pasando eso, me da pena que no se pueda debatir y me parece que todos coincidimos en que la unidad es importante para nuestro gobierno. Necesitamos unirnos, necesitamos que el próximo gobierno sea construido desde la unidad, y siento que es imposible", concluyó Mariana, dolida por el enfrentamiento entre ambos.

