El ganador de MasterChef Celebrity volvió a hablar sobre la relación con Evangelina y fue tajante con su respuesta tras una fuerte pregunta.

Ian Lucas y Evangelina Anderson fueron las figuras que sin dudas se llevaron toda la atención de MasterChef Celebrity 2026. La modelo quedó eliminada en las instancias finales, mientras que el youtuber logró quedarse con el trofeo tan deseado.

En medio de todo esto se revelaron fuertes imágenes de ambos a los besos luego de que la propia Evangelina Anderson negara por completo la relación con el joven. Lo cierto es que luego de estas fotos todo terminó muy mal y hasta la dejó de seguir en las redes.

Si bien dejó en claro que no iba a hablar más sobre el tema, Ian dialogó unos minutos con la cronista de Infama y fue contundente con su respuesta: "Fue una historia de amor linda, pero fue en noviembre y diciembre del año pasado". También subrayó que podría conocer un nuevo amor: "No sé si del ambiente porque fue intenso, pero cuando esté con alguien se van a enterar".

Ian Lucas volvió a hablar sobre su relación con Evangelina Anderson La picante respuesta de Ian Lucas cuando le preguntaron nuevamente sobre Evangelina Anderson La periodista fue al hueso en una de sus últimas preguntas y le consultó si le daría una nueva chance en cuanto al amor y la respuesta de Ian Lucas fue muy tajante: "No, no. Las disculpas, aceptadísimas, pero ya está. Caso cerrado".