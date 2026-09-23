La película más esperada del año llegó a Disney Plus tras su arrollador paso por cines

Disney Plus sumó a su catálogo una de las producciones más esperadas por los fanáticos y en esta nota te contamos los detalles.

Disney Plus se encuentra constantemente actualizando su catálogo con diferentes producciones audiovisuales para seguir afianzando a sus usuarios y captando a nuevos. Este 23 de septiembre la plataforma confirmó que ya se encuentra disponible una película que arrasó en cines y ahora buscará hacer lo mismo en el streaming.

Desde su estreno en cines en junio, Toy Story 5 se consolidó como uno de los mayores éxitos del año al recaudar más de USD 1.100 millones en la taquilla mundial. En América Latina, superó los USD 200 millones de recaudación en taquilla y los 42 millones de espectadores que ya la vieron en cines.

En esta nueva entrega de la saga de Pixar, los juguetes enfrentan la cruda realidad del uso de la tecnología en los más pequeños al verse reemplazados por el uso de "Lilypad", un iPad destinado al uso infantil que le regalan a Bonnie, la pequeña que heredó los juguetes de Andy.

El estreno más esperado llegó a Disney Plus y promete arrasar Toy Story 5, disponible en Disney Plus. Disney Con el estreno en la plataforma, las familias ya van a poder disfrutar desde casa del divertido y entrañable regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo en una nueva aventura. Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia Andrew Stanton.