La serie de 10 episodios que cuenta dos romances en épocas diferentes y esconde una historia familiar

Los viajes en el tiempo, los romances imposibles y las intrigas familiares fueron parte de la fórmula que convirtió a Outlander en una de las grandes series románticas de los últimos años. Pero antes de que Claire y Jamie Fraser protagonizaran su propia historia, hubo otros amores que marcaron el destino de ambas familias. Esa es la premisa de Outlander: Blood of My Blood , el spin-off estrenado en 2025 que ya tiene su primera temporada disponible en Disney Plus y próximamente regresará con nuevos episodios.

La serie funciona como una precuela de Outlander, aunque no se limita a repetir la fórmula de la ficción original. En lugar de seguir a sus protagonistas conocidos, la historia retrocede una generación para centrarse en los padres de Jamie y Claire y construir dos romances paralelos atravesados por la guerra, las diferencias sociales y los giros temporales que forman parte del universo creado por Diana Gabaldon.

La historia sigue a Brian Fraser y Ellen MacKenzie, los padres de Jamie, en las Tierras Altas de Escocia de principios del siglo XVIII. Brian, interpretado por Jamie Roy, y Ellen, a cargo de Harriet Slater, pertenecen a mundos diferentes y deberán enfrentarse a las tensiones políticas y familiares que amenazan con separarlos.

En paralelo, la serie presenta a Julia Moriston y Henry Beauchamp, los padres de Claire, interpretados por Hermione Corfield y Jeremy Irvine. Su historia comienza en la Inglaterra atravesada por la Primera Guerra Mundial y termina conectándose con el otro gran escenario de la ficción, la Escocia del siglo XVIII.

Así, Blood of My Blood alterna entre dos períodos históricos y dos parejas cuyos destinos parecen estar unidos de maneras inesperadas. Disney Plus define la serie como una saga romántica que va desde los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial hasta las Tierras Altas escocesas, con personajes obligados a luchar contra las fuerzas que intentan separarlos.

Una buena opción para esperar la nueva temporada de Outlander

Uno de los mayores atractivos de la serie es que permite regresar al universo de Outlander desde otro lugar. Hay referencias y conexiones que los seguidores de la producción original reconocerán, pero funciona como historia original para quienes no estén familiarizados con la saga creada por Diana Gabaldon.

La primera temporada cuenta con 10 episodios y ya está disponible en Disney Plus. La segunda llegará el 19 de septiembre de 2026 y volverá a poner a sus dos parejas protagonistas frente a nuevos conflictos, con una Escocia cada vez más marcada por las divisiones y los enfrentamientos políticos.

Para quienes extrañan las historias de amor complicadas, los dramas de época y las tensiones familiares que hicieron popular a Outlander, Blood of My Blood es una buena oportunidad para volver a ese universo antes de que su nueva temporada amplíe todavía más la historia de los Fraser y los Beauchamp.