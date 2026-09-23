La desopilante confesión de Melody Luz sobre su intimidad con Alex Caniggia: "Me dolía"

Melody Luz habló en Bondi Live y dejó a todos sorprendidos al repasar los momentos más apasionados de su historia de amor con Alex Caniggia. En medio de una charla relajada sobre la frecuencia sexual en las parejas, la bailarina sorprendió al confesar el ritmo maratónico que mantenían durante los primeros tiempos del romance.

El disparador del tema fue el recuerdo de las declaraciones de Daniela Celis sobre su intimidad, momento en el que Melody empatizó de inmediato al recordar cómo nació la chispa con el hijo de Claudio Paul Caniggia.

La declaración de Melody Luz "Yo con Alex tengo una historia medio parecida porque nos conocimos en un reality (El Hotel de los Famosos). Ahí adentro no tenías nada más que hacer; buscábamos los lugares sin cámara, nos sacábamos el micrófono y yo la pasé bien. Después de eso era pa-pa-pa, tanto que Venezia vino al toque", rememoró entre risas.

La temperatura del estudio subió cuando en la mesa le preguntaron directamente si habían llegado a tener sexo nueve veces en un solo día. Lejos de achicarse, la entrevistada lo confirmó: "Y, yo creo que sí".