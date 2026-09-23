El desesperante momento de Daniela Celis en plena calle que preocupó a todos: "Se me explotó toda"

La mediática alarmó a sus seguidores tras aparecer llorando en sus redes. Luego de unos minutos de total desconcierto, reveló el insólito motivo.

Una jornada que parecía completamente normal se transformó en una verdadera pesadilla para Daniela Celis. La exparticipante de Gran Hermano reapareció en sus historias de Instagram envuelta en lágrimas, alterada y con anteojos de sol, grabando un mensaje desde el interior de su camioneta.

El misterio y la preocupación inicial se develaron cuando la mediática relató el panorama al que se enfrentaba: uno de los neumáticos de su camioneta había quedado completamente destruido. "No sé cambiar la rueda de la camioneta. Me tuve que poner balizas y no sé qué hacer porque tengo la rueda pinchada y no puedo dejar la camioneta acá", relató.

El video de Daniela Celis en la vía pública que se hizo viral Acto seguido, Daniela bajó del vehículo para mostrarle a sus seguidores las consecuencias del impacto. "Se me explotó, se me explotó toda", repitió, enfocando el estado irreversible del caucho, mientras dudaba si debía dejar la camioneta encendida o apagar el motor.

Afortunadamente, el mal trago no duró para siempre y la solidaridad no tardó en llegar. Frente a su evidente estado de vulnerabilidad y desconcierto, un grupo de vecinos de la zona se acercó al vehículo, se arrodilló en el pasto y puso manos a la obra para socorrerla, logrando reemplazar el neumático averiado mientras ella documentaba aliviada el noble gesto.

Ya más tranquila, instalada nuevamente frente al volante y lista para retomar su camino, "Pestañela" recuperó su característico sentido del humor y le dejó una propuesta a sus seguidoras. "Me di cuenta de que tiene que existir algún curso de cómo cambiar las ruedas de la camioneta, de los autos, para las chicas, para las girls", sugirió entre risas.